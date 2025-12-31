ºå¿ÀV¤ÎÎ¢¤Ç¡È³³¤Ã¤×¤Á¡É¤ÎÎ©¾ì¡¡Â¸ºß´¶Çö¤ì¤¿¡Ö¶²ÉÝ¤Î8ÈÖ¡×¡Ä1»î¹çÅÐÈÄ¤Î¸µ¥¨¡¼¥¹¤Ë´íµ¡
¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Î°ìÊý¤Ç¡Ä²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï
¡¡2025Ç¯¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿ºå¿À¤Ï¡¢ÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤¤Î¾¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂ®¤È¤Ê¤ë9·î7Æü¤ËÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿Ãæ¡¢²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¡£2026Ç¯¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¡¢Éü³è¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡2Ç¯Á°¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¡Ö¶²ÉÝ¤Î8ÈÖÂÇ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤â¡¢°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÚÏ²À»ÌéÆâÌî¼ê¤À¡£2025Ç¯¤Ï72»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.193¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Í··â¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¾®È¨ÎµÊ¿ÆâÌî¼ê¤ËÇÜ¶á¤¤½Ð¾ì¿ô¤ò¾ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÏÆâÌî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÃ´¤¤¡¢»å¸¶·òÅÍÆâÌî¼ê¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ï¼ç¤ËÂåÂÇ¤Ç61»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.203¡¢4ÂÇÅÀ¤Ç¤È¤â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¡£33ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡£
¡¡²ø²æ¤â¤¢¤Ã¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¸åºÇ¾¯¤Î1»î¹çÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿34ºÐ¤ÎÀ¾Í¦µ±Åê¼ê¤Ï¡¢Íèµ¨¤¬4Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¡£Ä¹Ç¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿¸ùÏ«¼Ô¤Ï¡¢Éü³è¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡2023Ç¯¤ËÆüËÜ°ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¡¢Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡¢º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡¢ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÈ×ÀÐ¡£²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦Ãæ·øÀª¤¬ºÆ¤Ó¥Ô¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³ú¤ß¹ç¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë