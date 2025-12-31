ÀÄ¿¹¤Ï°ËÄ´³¾¡¢½©ÅÄ¤ÏÍî¹çÇîËþ¡¢ÀÅ²¬¤Ï»°±ºÃÎÎÉ¡¡Á´¹ñ4700¿ÍÄ´ºº¤ÇÈ½ÌÀ¡Ä47ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¡ÖÃÏ¸µ¤Î¼«Ëý¡×½Ð¿È¥¢¥¹¥ê¡¼¥È
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤ÈÆ±¤¸ÍÌ¾¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ÏÃ¯¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢Ã¯¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤«¡£¥½¥Ë¡¼À¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á59ºÐ¤ÎÃË½÷4700¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌÀ¸³è°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Ç¡Ö¼«Ëý¤Î¼«¸©½Ð¿È¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡×¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÉ½¡Û¼«Ëý¤Î¼«¸©½Ð¿È¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï2025Ç¯10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤é¶ÑÅù¤Ë100Ì¾¤º¤Ä²óÅú¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Ë¡¢²óÅú³ä¹ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìËÌÃÏÊý¤Î²óÅú¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÀÄ¿¹¸©¤Ç¤Ï½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯4Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ö°ËÄ´³¾¤µ¤ó¡×¡¢½©ÅÄ¸©¤Ç¤Ï¸µÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º´ÆÆÄ¤Î¡ÖÍî¹çÇîËþ¤µ¤ó¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥±Ë400m¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖÇëÌî¸ø²ð¤µ¤ó¡×¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ç¤Ï¡É¥¹¥¿¡¼¡¦Ä¹Åè¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÉôÃÏÊý¤Î²óÅú¤ò¸«¤ë¤È¡¢´ôÉì¸©¤Ç¤Ï2000Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¡Ö¹â¶¶¾°»Ò¤µ¤ó¡×¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ç¤Ï¡É¥¥ó¥°¥«¥º¡É¤³¤È¡Ö»°±ºÃÎÎÉ¤µ¤ó¡×¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ç¤ÏÊÆ¹ñÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤µ¤ó¡×¡¢ÆàÎÉ¸©¤ÇÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¡Ö²¬ËÜÏÂ¿¿¤µ¤ó¡×¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Ç¤ÏDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¡ÖÅû¹á²ÅÃÒ¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¡¢ÌîµåÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¼¸Ë¸©¤Ç¤Ï¡¢2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ÀÆ»ÃË»Ò66kgµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö°¤Éô°ìÆó»°¤µ¤ó¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏÊý¤Î²óÅú¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ä»¼è¸©¤Ç¤Ï¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¡ÖÉðÂº¤µ¤ó¡×¡¢Åçº¬¸©¤Ç¤Ï¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¡Ö¶Ó¿¥·½¤µ¤ó¡×¡¢»³¸ý¸©¤ÇÂîµå¤Î¡ÖÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¡×¡¢°¦É²¸©¤ÇJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¡ÖÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤µ¤ó¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶å½£¡¦²ÆìÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¤ÇËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¿·¾±¹ä»Ö¤µ¤ó¡×¡¢Ä¹ºê¸©¤Ç¤Ï2008Ç¯¤ÎËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤«¤é4Âç²ñ¤Ç7¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃË»ÒÂÎÁà¤Î¡ÖÆâÂ¼¹ÒÊ¿¤µ¤ó¡×¡¢²Æì¸©¤Ç¤Ï¸µ¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ç¸µWBAÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¡Ö¶ñ»Ö·øÍÑ¹â¤µ¤ó¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£