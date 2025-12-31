¡Ô2025¤Î½©¼ÄµÜ²È¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡È¥Ó¥¸¥å½Å»ë¡É¡Õ¡Ö¥¯¥Ã¥¥êÉþ¡×¡Ö¿²´éÁûÆ°¡×¡ÄSNS¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤Ä¤Å¤±¤¿1Ç¯´Ö¡¡µª»Ò¤µ¤Þ¤¬Ë¾¤à¡ÖÈà½÷¤é¤·¤¤À¸¤Êý¡×¤È¤Ï
¡ÖÈà½÷¤é¤·¤¤À¸¤Êý¡¢¹¬¤»¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡½©¼ÄµÜÈÞ¡¦µª»Ò¤µ¤Þ¤¬59ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢¼¡½÷¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î·ëº§¤ä¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¡¢58ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿°ìÊ¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥ä¥¹¥äÌ²¤ë²Â»Ò¤µ¤Þ¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¤¯¤Ã¤¤ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹
¡¡º£Ç¯¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢6·î¤Î¡Ö³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©130¼þÇ¯¡×¤òµÇ°¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ø¤Î¸ø¼°Ë¬Ìä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢5·î¤Î´ôÉì¸©¤ä8·î¤Î¹Åç¸©¡¢10·î¤Î¹áÀî¸©¤ä¼¢²ì¸©¤Ê¤É³ÆÃÏ¤òÈô¤Ó²ó¤ê¡¢"¸ø"¤ÎÌÌ¤ÇÈó¾ï¤ËÂ¿Ë»¤Ê°ìÇ¯´Ö¤ò²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸øÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë"»ä"¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¤À¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¥Ö¥é¥¸¥ë¸ø¼°Ë¬Ìä¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ò°ÜÆ°¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÎºÂÀÊ¤ÇÂ«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©¤ò¤È¤é¤ì¤ë²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î"¿²´é"¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡ÖÌë¤Î¹ñÆâÀþ¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤ÎºÂÀÊ¤ÇÆ±¾è¤·¤¿¾èµÒ¤¬¤½¤Î¤ª»Ñ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËSNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ÆÂç¤¤¯³È»¶¡£³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÊó¤¸¤é¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï11·î25Æü¡¢´ÔÎñ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤ª¤±¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÁûÆ°¤òÎã¤Ëµó¤²¤¿SNS¤Î²ÝÂê¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ø¡ÊSNS¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ë"¸øÅª¤ÊÎ©¾ì"¤È"À¸¿È¤Î¿Í´Ö"¤òÊ¬Î¥¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¸«¤»¤¿"²Â»Ò¤µ¤Þ¤é¤·¤µ"
¡¡²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÈSNS¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸øÌ³¤Ç¤Î¤ª¾¤¤·Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃÂê¤Ë¡£¤´ËÜ¿Í¤¬¹Ô»ö¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤ËÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤¹¤ë"²Â»Ò¤µ¤ÞÇä¤ì"¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤¿¤Û¤«¡¢10·î8Æü¤Ë¼¢²ì¸©É§º¬»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè79²ó¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ê¹ñ¥¹¥Ý¡Ë¡×Áí¹çÊÄ²ñ¼°¤Ç¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬"¥¯¥Ã¥¥ê"¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬SNS¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö"¸ø"¤Î¾ì¤Ç¤â¡¢"»ä"¤ä"¸ÄÀ"¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÎÆÃÄ§¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¨¡¨¡¤½¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÊÔ½¸¼Ô¤Î·³ÃÏºÌµÝ»á¤À¡£·³ÃÏ»á¤¬¡¢2025Ç¯¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¸ì¤ë¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¹ñ¥¹¥Ý¤ÎÁõ¤¤¤Ï¥¸¥ã¡¼¥¸ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼ÁÇºà¤Ï¡¢Îò»Ë¤òÃ©¤ì¤Ð¡¢½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤³¤ÎÁÇºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥³¥³¡¦¥·¥ã¥Í¥ë¡Ù¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¡¢³èÆ°Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬Æ°¤¤ä¤¹¤¯¼êº¢¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÉþ¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤ä²÷Å¬À¤òµá¤á¤¿ÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤ä¤¹¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÍè¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Ï¥·¥ë¥¯¤ä¥¦¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÁÇºà¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼ÁÇºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯"¥Ó¥¸¥å½Å»ë"¤À¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤·¤«¤ËÁÇÅ¨¤Ê°ìÃå¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Á°½Ò¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëË¬Ìä¤Ç¤Ï¿À¸Í¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖViaggio Blu¡×¤Î¥«¥á¥ê¥¢ÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ò²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡Ó¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£°Ê¹ß¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï11·î9Æü¤Î¡ÖÁ´¹ñ¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°°éÀ®²ñÏ¢¹ç²ñÁ´¹ñÂç²ñ¡×¤ÎÀÊ¤Ê¤É¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤«¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï"¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»þÂå¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹"¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Í¥Ã¥È¤ÎÎ®¹Ô¤äSNS¾å¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸øÌ³¤ÎÁõ¤¤¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë»Ñ¤Ï¡¢¡Ø¥Ó¥¸¥å¡Ù¤ò°Õ¼±¤¹¤ë²Â»Ò¤µ¤ÞÀ¤Âå¤Î´¶³Ð¤½¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÍèÇ¯¤â"²Â»Ò¤µ¤ÞÌµÁÐ"¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Á°½Ð¡¦¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¤Ï¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤Î¹Í¤¨Êý¤ÎÊÑ²½¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£
¡Öµª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤³¤³1¡Á2Ç¯¤ÇÌÀ³Î¤Ë"Èà½÷¤é¤·¤¤À¸¤Êý"¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£2Ç¯Á°¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËºÝ¤¹¤ë¤´²óÅúÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤â¤·¤â·ëº§¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ä¤Ä¤â¡Ø¤³¤Á¤é¤Î»×¤¤¤ä¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ù¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â½©¼ÄµÜÉ×ºÊ¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢ÃúÇ«¤ÊÂÐÏÃ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤Î¹Í¤¨Êý¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢À®Ç¯¹ÄÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ10Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£µª»Ò¤µ¤Þ¤â»ÒÎ¥¤ì¤Î»þ´ü¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢"²Â»Ò¤µ¤Þ¤é¤·¤¤À¸¤Êý"¤òÂº½Å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÍèÇ¯¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¨¡¨¡¡£