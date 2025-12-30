¡Ö¤â¤Ï¤ä¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×ºÇ¼åµåÃÄ¤Î»´¾õ¡¡»Ë¾åºÇ°¤ÎµÏ¿¤â¹¹¿·¡ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡È119¡É¤Î¶þ¿«
¶áÂåÌîµå¤ÇºÇ°¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹424¤Î¶þ¿«
¡¡ºÇ¼åµåÃÄ¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¶þ¿«¤ÎÉ¾²Á¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£º£µ¨43¾¡119ÇÔ¤È¤¤¤¦»´ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏºÇÄã¥é¥ó¥¯¤Î¡ÖF¡×¤ò¤µ¤é¤Ë²¼²ó¤ë¡ÖF¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡×¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤¿¡£½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÄãÌÂ¤¬Â³¤¯»´¾õ¤Ë¡Ö¤â¤Ï¤ä¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤À¡×¤È¿Éíå¤ÊÉ¾²Á¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼30µåÃÄ¤Îº£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤òÉ¾²Á¡£»´ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖF¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤ó¤ÆÉ¾²Á¤¬²Ì¤¿¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î¸½¾õ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Åú¤¨¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¤¥¨¥¹¤À¡×¤È¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹424¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö²þÁ±¤ò»î¤ß¤ëÆ°¤¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç²¿°ì¤Ä¸«¤é¤ì¤º¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë°²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ë¡×¤È¼ê¸·¤·¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÉ¾²Á¤ËÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤âÈ¿±þ¡£¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¥º¤ÏÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÉ¾²Á¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò43¾¡119ÇÔ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ï¡¢1900Ç¯°Ê¹ß¤Î¶áÂå¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å¤Ç¥ï¡¼¥¹¥È3°Ì¥¿¥¤¤ÎÇÔÀï¿ô¡£ÆÀ¼ºÅÀº¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹424¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ì¾¹â¤µÏ¿¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿1932Ç¯¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¿ô»ú¤ò¤â²¼²ó¤ë¡¢»Ë¾åºÇ°¤ÎµÏ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤¹¤é·ç¤¡¢°ìÊýÅª¤ÊÅ¸³«¤ÇÇÔËÌ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¤¬¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤ËÇ¡¼Â¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÂç»´»ö¤ò¾·¤¤¤¿Í×°ø¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£ÂÇ¼ÔÍÍø¤ÎËÜµòÃÏ¥¯¥¢¡¼¥º¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤âÁê¼êÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Åê¼ê¿Ø¤ÎÊø²õ¡¢¤½¤·¤Æ²ø²æ¿Í¤ÎÂ³½Ð¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¡¼¥¹¥¿¡¼ÊÔÀ®¤¬¹ÅÄ¾²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡Ö¡ØÆ±¤¸¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ°ã¤¦·ë²Ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÜÎ©¤Ã¤¿Æ°¤¤¬Ë³¤·¤¤¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÀäË¾Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»´¾õ¤¬¡ÖÄì¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£Îò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿2025Ç¯¤ÎÂç¼ºÂÖ¤ò·Ð¤Æ¡¢µåÃÄ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÉ¼è¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÀè¹Ô¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë°Å¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë