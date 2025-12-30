¡Ö¡È¤¢¤±¤ª¤áLINE¡É¤ÏÁê¼ê¤ËÌÂÏÇ¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×10ºÐ²¼¤Î½÷À¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¯ÃæÇ¯ÃËÀ¤¬¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¡×¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³
¡½¡Î¥¼¥íÎø°¦ ¡Á·Ð¸³ÃÍ¥¼¥í¤«¤é³Ø¤ÖÎø°¦¹ÖºÂ¡Á¡¿ºæ²°ÂçÃÏ¡Ï¡½
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Îø°¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦Îø°¦¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Îºæ²°ÂçÃÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¤ÏLINE¸ø¼°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ·×1Ëü·ï°Ê¾å¤Î¥Á¥ã¥Ã¥ÈÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÃÎ¿Í·ÐÍ³¤ÇÂÐÌÌ¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ÀÊÌ¡¦Ç¯ÎðÌä¤ï¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¤ÎÎø¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¡¢ÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡2020Ç¯¹ñÀªÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡ÖÀ¸³¶Ì¤º§Î¨¡×¡Ê50ºÐ»þ¤ÎÌ¤º§³ä¹ç¡Ë¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À¤Ï17.8¡ó¡¢ÃËÀ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï28.3¡ó¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢Îø°¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¡¹¤Ë¤âÉ®¼Ô¤ÎÃÎ¸«¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Æ¤Ð¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¡¤ª¤Â¥¢¥¿¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏËÜ¿Í¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¼ÂºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é°ìÉôÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤ËÎø°¦³¦·¨¤òÁû¤¬¤»¤¿¥ï¡¼¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡Ö¤ª¤Â¥¢¥¿¥Ã¥¯¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤Â¥¢¥¿¥Ã¥¯¤È¤Ï35ºÐ°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤¬8ºÐ°Ê¾åÇ¯²¼¤Î½÷À¤ËÎø°¦´¶¾ð¤òÊú¤¡¢¸ýÀâ¤Íî¤È¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ïºòº£¤Î¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÏÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿³µÇ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¨¥¤¥¸¥º¥à¡ÊÇ¯Îðº¹ÊÌ¡ËÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¤âµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª¤Â¥¢¥¿¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤ê¡¢Îø°¦¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦ÃËÀ¡¦40ºÐ¡Ë¤«¤é¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ç¤¹¡£
¡ÖËÍ¤ÏÅÐ»³¤¬¼ñÌ£¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¼Ò²ñ¿Í¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿10ºÐÇ¯²¼¤Î¹áÅÄ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦½÷À¡¦30ºÐ¡Ë¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×LINEÆâ¤Ç¡¢ÂçÀª¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤Ê¤«¤Ç¤Î²ñÏÃ¤Ï²¿ÅÙ¤â¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1ÂÐ1¤ÎLINE¤ÏÁ°¤Ë°ìÅÙ¡¢»öÌ³Åª¤ÊÏ¢Íí¤Ç²¿±ýÉü¤«¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¹áÅÄ¤µ¤ó¤ÈÃç¤è¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËLINE¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤Â¥¢¥¿¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼«Ê¬¤¬¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢LINE¤òÁ÷¤ì¤º¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ã¤Æ¡Ø¤ª¤Â¥¢¥¿¥Ã¥¯¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡¹áÅÄ¤µ¤ó¤ÈÃç¤è¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¤é¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡©¡×¡Ê¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë
¢¡¡Ö¤ª¤Â¥¢¥¿¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¡×¡¦¡Ö¥¹¥È¡¼¥«¡¼¡×
¡¡É®¼Ô¤Ï¤³¤Î¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¤ªÇº¤ß¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤ª¤Â¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¼ã¤¤½÷À¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¿´Äì¥¤¥ä¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¿´¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¤ª¤Â¥¢¥¿¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¡×¡¦¡Ö¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¡×¤ò¤¤¤Ã¤·¤ç¤¯¤¿¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡¡È²á¾ê¤Ê¤ª¤Â¥¢¥¿¥Ã¥¯¡É¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤ÈÂÎ¤ò¿¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ä¡¢ÂÔ¤ÁÉú¤»¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥¯¥Ï¥é¤ä¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ÏÅöÁ³¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢¾ï¼±¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÎÂ¾°¦¤Î¤Ê¤¤ÏÃÂê¤Ç¡ÖÏÃ¤·¤«¤±¤ë¹Ô°Ù¡×¤ä¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¹Ô°Ù¡×¤â¡¢¼ã¤¤½÷À¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤ª¤Â¥¢¥¿¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¥»¥¯¥Ï¥é¤ä¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÇÈóÆñ¤µ¤ì¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤ä¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤È¤Ê¤ê¤¨¤ë¸ÀÆ°¤Ï¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¤ª¤Â¥¢¥¿¥Ã¥¯¼«ÂÎ¤Ï¡È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¹Ô°Ù¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¤¢¤±¤ª¤áLINE¡×¤Ï1Ç¯¤Ë1ÅÙ¤À¤±¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹
¡¡¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢Ç§¼±¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤ª¤Â¥¢¥¿¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯Îõ¤¹¤®¤Æ¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤ä¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¹Ô°Ù¡É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¤ì¤Ð¡È¤ª¤Â¥¢¥¿¥Ã¥¯Ç§Äê¡É¤â¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë
