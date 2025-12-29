オフ恒例のスーツコレクション…宮城が2回目の登場

オリックス公式インスタグラムはオフになり、恒例の「Bsスーツコレクション」と投稿。可愛げなルックスでも注目を集める宮城大弥投手が2回目の登場を果たし、“頬杖ショット”にファンから「可愛すぎ」「ポスターにしたい」などと歓喜の声が上がっている。

オリックスSNS恒例の「#Bsスーツコレクション」として登場した宮城は、今オフ2度目の登場。机でカメラを見つめるショットが複数枚公開され、頬杖をついて笑顔の1枚、手でハートを作る写真などが公開された。

この投稿にはファンもキュンキュン。「天使が降りてきた 公式様ありがとうございます」「クリスマスプレゼントは、ヤッパリ宮城君の笑顔ですわ」「ごめんなさい可愛すぎませんか？ なんでこんなに可愛いんですか？」「私この子育ててた記憶ある」「家宝にしたい」「宮城くんこんなに可愛いのに投げる球はすごいというギャップ」とコメントが寄せられていた。

また左腕にはゴールドの腕時計がキラリ。「オーデマピゲ」のロイヤルオークとみられ、中古市場では1500万円前後で取引されている一品。スイスの世界的な老舗高級時計メーカーで“先輩”山本由伸投手（ドジャース）もオリックス時代から愛用している。コメント欄にも「ついつい腕時計に目が行く」「時計高そう」「めっちゃ高そうな時計」と注目する声があった。

昨季は防御率1.91の好投を見せ、年俸は2億円（推定）に到達したオリックスのエース左腕。今季は新たに背番号18を背負い、7勝3敗、防御率2.39と好投を見せた。（Full-Count編集部）