“飛ぶバット”禁止以降初…巨人Jr.の割石有音がNPBジュニアで3試合連続アーチ

驚異の3戦3発だ。NPB12球団などが小学生のジュニアチームを結成して日本一の座を争う「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」の3日目が28日、横浜スタジアムと神宮球場で行われた。3度の優勝を誇る巨人ジュニアは東北楽天ジュニアを2-1で破ったが、2勝1敗で予選リーグ敗退となった。それでも、左打ちの大砲・割石有音（わりいし・ゆうと）外野手（6年）が大会初日から3試合連続本塁打。打球部分にウレタン素材を配した複合型の“飛ぶバット”が2022年大会から禁止されて以降では初の快挙を達成した。

157センチ、47キロ。一見、華奢な体だが、途轍もないパワーを秘めている。「2番・左翼」で出場した割石くんは初回1死で打席に入り、真ん中高めを逃さず一閃。打球は右中間へ飛び、両翼70メートル・中堅85メートルの距離に張られたネットを軽々と越えた。衝撃の先制弾だったが、「全打席（本塁打を）狙っています」と言い切った。

大会初日の阪神ジュニア戦で右中間へ2ラン、2日目の四国ILジュニア戦で右翼ポール際へ運んだ3ランも、打った瞬間にそれとわかる強烈な当たりだった。3試合で6打数4安打（打率.667）、3本塁打9打点の猛打に周囲は驚くばかりだ。初戦で4番に座り、2戦目から2番に上がったのは、西村健太朗監督（2026年から巨人3軍投手コーチ）が、「（割石）有音により多く打席を回せるように」と考えた策だった。

「もともとスイングが速く、飛距離が出る選手でしたが、本人の努力と大田（泰示）、黒田（響生）両コーチの指導で、この3か月半（のジュニア活動期間）でより成長してくれました」と指揮官は目を細める。

2008年ドラフト1位で巨人に入団した大田コーチは3球団でスラッガーとして活躍。2026年から巨人2軍打撃コーチに転任する。割石くんは「大田コーチから『タイミングばっちしで打て』と言われていて、タイミングを意識するようにしています」と明かした。

自宅は東京ドームから徒歩10分…父が“監督代行”のチームでプレー

「イチローさん（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）のバットの出し方を動画で見て参考にしています」と、球史に残るヒットメーカーの名前を挙げたのは少し意外だった。豪快にライト方向へ引っ張る打球が魅力だが、本人はあくまで「（逆方向の）左方向へ打つことを意識しています」と、強引になり過ぎないように心掛けている。

自宅は東京ドームから徒歩10分の至近距離にあり、巨人との強い縁を感じさせる。ただ、小1で入団した「文京パワーズ」は全国大会出場などの実績がなく、今年は父・浩司さんが“監督代行”を務めた。浩司さんは「本人が自分で決めた“1日100スイング”になかなか取り組まないような時は、私から注意することもありますが、せっかく好きになった野球を楽しんでほしいと思っているだけで、絶対にプロになってほしいとかは考えていません」と穏やかな笑顔を浮かべる。

6歳上の兄・圭音（けいと）さんとともに、名前に「音」の字が使われているのは、母・公子さんがかつてオーケストラで木管楽器のファゴットを吹いていたほどの音楽好きだからだ。

中学では硬式球を握るのかと思いきや、学校の軟式野球部でプレーするつもりだという。本人は「まだ軟式の雰囲気の方がいいかなと思います」と説明。浩司さんは「以前に『硬球は怖い』と言っていたことがあります」と苦笑する。どこか悠長なムードを漂わせる少年なのである。

マイペースの野球人生だが、歩む先は定めている。「ゆくゆくは硬式野球をやって、どの方向へも打ち返していけるバッターになりたいです」。底知れぬ潜在能力を秘めていることは間違いない。今後も大舞台で世間を驚かせる日が待ち遠しい。（宮脇広久 / Hirohisa Miyawaki）