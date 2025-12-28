インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、美容整形＆美容皮膚科「HAABクリニック」（東京都渋谷区）と共同で、女性300人を対象にした「憧れの美肌女性芸能人」に関するアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介しています。

【1〜10位】えっ？ 意外な人が？ 「美肌女性芸能人」ランキング結果がコレ！

調査は、12月10〜23日にかけてインターネットで行われました。

3位は、俳優の天海祐希さんと石田ゆり子さんが同率でランクイン。それぞれ11票を獲得しました。回答者からは、天海さんに対して、「年齢を感じさせないから」（30代）、「50代半ばでもつやつやできれいだと思うから」（50代）などの声が寄せられたということです。一方の石田さんについては「年齢に関係なくツルツルした感じだから」（40代）、「年齢を重ねても透明感があるから」（50代）といった回答が見られたとのことです。

2位は、俳優の北川景子さんで、33票でした。回答では「子持ちのお母さんに思えないきれいさなので」（30代）、「いつまでもきれいな肌であこがれるので」（40代）、「透き通るような白くてきれいでキメの細かい肌をされているから」（50代）などの感想があったということです。

1位は、俳優の綾瀬はるかさんで、84票でした。投票した人からは「透明感のある陶器のような肌に憧れるから」（30代）、「自然で大人の美しい肌」（30代）、「女優の中で1番肌がキレイで、彼女だけ時が止まっているように思える」（30代）、「アラフォーなのに20代からつやとはりが変わらない」（30代）といったコメントが集まったとのことです。