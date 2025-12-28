¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¡Äºå¿Àº¸ÏÓ¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÁø¶ø¡¡ÂçÊª²Î¼ê¤¬Êó¹ð¡¢´ñÀ×¤ËÁûÁ³¡ÖÀ¨¤¤¶öÁ³¡×
ºå¿ÀÂçÃÝ¤È¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ï¡¼¥È¤µ¤ó¤¬Áø¶ø
¡¡ÊÆ¹ñ½Ð¿È¤ÎJ-POP²Î¼ê¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ï¡¼¥È¤µ¤ó¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºå¿À¤Îº¸ÏÓÂçÃÝ¹ÌÂÀÏºÅê¼ê¤È¶öÁ³Áø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆ±¤¸¥Û¥Æ¥ë¡¢Æ±¤¸¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÇÂçÃÝÁª¼ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¼¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÌ¼¤Ë¤â¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!¡¡±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥È¤µ¤ó¤Ï¡ÖI LOVE YOU¡×¤Ê¤É¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢2017Ç¯¤Ëµ¢²½¡£27Æü¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÁø¶ø¤ËSNS¤â¶Ã¤¡£¡ÖÀ¨¤¤¶öÁ³¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¶öÁ³¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡¡ ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½Ð²ñ¤¤ ¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë