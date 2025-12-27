「国内旅行のお土産は、ご当地スーパーで探すのもおすすめです」と話すのは、国内外のスーパーマーケットに詳しい食文化研究家のスギアカツキさん。ここでは、スギさんが訪れた鹿児島のローカルスーパー「ミネサキ」で見つけた、お土産にもぴったりの調味料を4つ厳選して紹介します。

鹿児島ご当地スーパーは「調味料」も狙い目

鹿児島県・大隅半島を中心に展開しているローカルスーパー「ミネサキ」。新鮮な地元食材を安く購入できるのはもちろんのこと、8店舗展開で24時間営業なので、旅のスケジュールを気にせずに立ち寄ることが可能なのも魅力的です。

【写真】鹿児島ご当地スーパー「ミネサキ」でしか手に入らない、絶品ドレッシング

今回は、ミネサキでお土産にもぴったりな“ご当地感”たっぷりの調味料をチェックしていきたいと思います。

1：九州といえば！の「甘口しょうゆ」

「九州のしょうゆは甘い」という話を聞いたことがある方も多いと思いますが、九州でも南に行くほど甘くなると言われていて、鹿児島のしょうゆは九州のなかでもとくに甘口のものが多いのが特長です。

地元では親しみがあるものの、県外の方にとっては驚いてしまうかもしれませんが、じつは料理をする上で便利な点も。それは、甘いしょうゆを使うことで余分な調味料を使用せずとも驚くほど料理の味が決まるということ。また、全体的に塩分ひかえめなものが多いのもうれしいポイント。小サイズなら100円台で販売されています。

2：さわやかな香りと甘さが特長の「麦みそ」

みそもご当地の商品が盛りだくさん。鹿児島では、ふんわり甘い麦みそがメインで、発酵期間が短く麦こうじのさわやかな香りが感じられます。

麦みそは300円台から購入が可能なので、気になるものをいくつか選び、自宅で味比べを楽しんでみてはいかがでしょうか？

3：ミネサキオリジナルの「ドレッシング」

サツマイモやエンドウマメなど野菜の生産も盛んな鹿児島。そんな土地柄ということもあってか、食材をシンプルにおいしく食べる工夫が上手だなと感じます。

その代表例が、地元の方にも大人気の、ミネサキオリジナル商品「とまとサラダドレッシング」。酸味がやわらかい甘めの味つけで、いつものサラダがぐっとランクアップします。店舗販売のみなので、見つけたら即買い推奨です！

4：絶品お肉と楽しみたい「焼き肉のタレ」

最後は、黒牛、黒豚、薩摩鶏（さつまどり）などの名産地である、鹿児島ならではの商品を。ご当地グルメのお肉とともに楽しみたい、焼き肉のタレも充実しています。ミネサキの「焼肉のたれ」は、うま味と甘味が凝縮された、濃厚な味わいです。

これらの調味料類は常温で持ち運びができて、まとめて現地から発送も可能。気になるものをチョイスして、鹿児島の味を自宅に持ち帰ってみてはいかがでしょうか？

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください