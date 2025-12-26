新助っ人の獲得が発表された

阪神は26日、カーソン・ラグズデール投手の獲得を発表した。背番号は「46」で、身長203センチ、体重106キロと大きな体格を誇る。獲得発表にファンからは「デッッッッッカ」「身長203cmの投手!?」「フォームデュプランティエ過ぎる」と、そのプロフィールとフォームに注目が集まっている。

右腕は1998年5月25日、米国生まれの27歳で、今季オリオールズでメジャーデビューし、中継ぎとして2試合に登板して防御率14.40。オフには40人枠から外れるDFAとなり、11月13日（日本時間14日）にブレーブスがクレーム獲得。1週間後の21日（同22日）にFAとなっていた。

持ち球はフォーシーム、シンカー、カーブ、スライダー、スプリット。MLB2試合ではリリーフ登板だったが、マイナーでは先発がメイン。自由契約となったジョン・デュプランティエ投手らの穴埋めに期待がかかる。

12月下旬に助っ人を補強を次々発表している阪神。海外メディアからの日本挑戦などのニュースも報じられておらず、公式X（旧ツイッター）には「1日遅れのクリスマスプレゼント」「急にどなたですか！」「また急にきたーー！」「情報統制完璧すぎる」「ラグズデールの情報何も出てなかったからびっくりした」と驚きの声が集まっていた。

また長身で長い腕を振り下ろすフォームが、「まんまデュープじゃんかラグズデール」「ラグズデールのフォームデュプランティエ過ぎる」と比較する声もあった。（Full-Count編集部）