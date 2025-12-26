イオンの「キャッシュバック制度」や「優待ラウンジ」などの特典が羨ましい！ 「イオン」の株主優待を徹底活用する方法

イオンの株主優待制度の基本

イオンの株主優待は、100株以上の株式を保有し、株主権利確定日（2月末日・8月末日）時点で株主名簿に記載されている人が対象となります。対象となる株主には、「株主さまご優待カード（オーナーズカード）」が発行され、このカードを提示することで各種特典を利用できます。

また、3年以上継続して株式を保有している、かつ毎年2月末日時点の株主名簿に基づき1000株以上を保有している株主に対しては、長期保有特典としてイオンギフトカードが贈呈される制度も設けられています。保有株式数に応じて内容が異なるため、長期的に活用することで優待の恩恵が広がる仕組みです。



キャッシュバック制度の仕組みと使いどころ

イオン株主優待の中心となるのが、オーナーズカードを使ったキャッシュバック制度です。イオングループの対象店舗などで買い物をし、会計時にオーナーズカードを提示して、特典対象となる支払い方法で支払いをすると、半年間の利用金額に応じて一定割合が後日返金されます。

還元率は保有株式数に応じて決まっており、100株～499株保有の場合は3％が基本です。キャッシュバックは半年ごとに集計され、指定された期間に返金取扱店舗で現金として受け取るか、「WAON POINT」として受け取る形になります。

さらに、対象の支払い方法を利用することで、毎月20日・30日に実施される「お客さま感謝デー」の5％割引特典と併用できる点も特徴です。日用品や食料品など、定期的に購入する商品で活用すれば、実質的な家計負担を抑えやすくなります。



映画鑑賞割引やラウンジなどの付加的な優待

オーナーズカードは買い物だけでなく、イオンシネマでの映画鑑賞割引や、イオンラウンジの利用など、付加的な特典にも利用できます。買い物の合間の休憩や、娯楽費の節約につながる点は、日常利用を重視する人にとって魅力といえるでしょう。

一方で、すべての商品やサービスがキャッシュバックや割引の対象になるわけではありません。商品券の購入や電子マネーへのチャージなど、一部は対象外となるため、制度の範囲を事前に確認しておくことが重要です。



株主優待を生かすための考え方

イオンの株主優待は、日常的にイオングループを利用する人ほど効果を実感しやすい制度といえます。半年ごとの買い物金額を意識し、対象となる支払い方法を選ぶことで、還元の恩恵を受けやすくなります。

ただし、株主優待は株式投資の一部であり、株価変動のリスクも伴います。優待だけを目的に判断するのではなく、配当や企業の安定性も含めて総合的に考えることが大切です。



まとめ

イオンの株主優待は、キャッシュバック制度をはじめ、映画鑑賞割引やラウンジ利用など、生活に身近な特典がそろった制度といえるでしょう。オーナーズカードを適切に使うことで、日常の買い物を通じた家計の節約につなげることも可能です。

一方で、対象外となる商品や支払い方法、株式投資としてのリスクも理解しておく必要があります。制度の仕組みを正しく把握したうえで、自身の生活スタイルに合った活用を検討することが重要だといえるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー