

記事のポイント

デスティネーションXLとフルビューティー・ブランズが合併し、プラスサイズ市場で規模競争が加速している。

破産したマッチズ・ファッションが買収され、高級EC再生モデルの行方が注目されている。

市場不安を背景に、ファッション業界で生存を目的としたM&Aが相次いでいる。



直近、ファッション業界では1件ではなく、2件の大型な取引が発表された。まず、エロクイ（Eloquii）やクープ（Cuup）など、プラスサイズおよび拡張サイズ向けの複数のファッションブランドを傘下に持つフルビューティー・ブランズ（FullBeauty Brands）が、デスティネーションXL（Destination XL）との合併を発表した。

2025年はM&Aが集中した「統合の年」

デスティネーションXLとフルビューティー・ブランズ

合併の狙いは「フィットテクノロジー」を核にした成長

「対等合併」という形を取った、異例のガバナンス構造

マッチズ・ファッション

狙いは「次世代ラグジュアリー・コングロマリット」の構築

過去の失敗を背負ったままの再出発

なぜこれほど多くの買収が起きているのか

規模拡大の裏にあるリスクと副作用

DXLもまたプラスサイズ向けファッションブランドに注力しており、新会社は「デスティネーションXL」の名称のもと、プラスサイズファッション業界で売上高12億ドル（約1800億円）規模の巨大企業となる。次に12月17日の朝、高級ショッピングアプリ「マイル（Mile）」の共同創業者が、マッチズ・ファッション（Matches Fashion）を非公開の金額で買収し、再始動させると発表した。マッチズは2024年3月に破産していた。これら2つの取引はいずれも、ファッション業界で買収や統合が相次いだ1年の終盤に発表されたものだ。プラダ（Prada）がヴェルサーチェ（Versace）を買収するといった大型案件から、オーセンティック・ブランズ・グループ（Authentic Brands Group）がゲス（Guess）の株式を取得し、ギルダン（Gildan）がヘインズブランズ（Hanesbrands）を買収するといった小規模案件まで、2025年は市場にとって活発な年だった。ここでは、今回の2つの新たな取引を整理するとともに、なぜ2025年にこれほど多くの買収が起きたのかを見ていく。フルビューティーは過去2年間、 静かに、しかし着実に プラスサイズブランドの大規模かつ包括的なポートフォリオを構築してきた。エロクイ、クープ、ディア（Dia）、アヴェニュー（Avenue）といったブランドを買収し、創業120年の同社のブランド数は15以上に拡大した。これらの取引金額は多くの場合非公開だったが、エロクイの買収額は1億ドル（約150億円）超だった。2024年時点で、フルビューティーは黒字化しており、年間売上高は10億ドル（約1500億円）超、保有ブランド全体でのアクティブ顧客数は500万人に達していた。一方のデスティネーションXLは、直近1年間の売上高が約4億6000万ドル（約690億円）。米国全土で約290店舗のメンズ向けビッグ＆トール専門店を所有、運営している。フルビューティーのCEOであるジェームズ・フォガティ氏は、プレスリリースのなかで、この合併がプラスサイズファッション分野における「強力なイノベーションエンジン」になると述べ、両社が取り組んできたフィットテクノロジーを理由に挙げた。たとえばDXLは、店頭またはオンラインで利用できるスキャンアプリ「フィットマップ（Fitmap）」を提供しており、243カ所の計測ポイントに基づいて顧客に正確なサイズデータを提示している。この取引条件はやや特殊だ。一方が他方を完全に買収する形ではないこの取引を、新会社は「対等合併（merger of equals）」と呼んでいる。会社はデスティネーションXLの名称で上場するが、フルビューティーのフォガティ氏が統合会社のCEOを務める。DXLの株主は新会社の45％を、フルビューティーの株主は55％を保有する。資産運用会社ランニング・ポイント・キャピタル・アドバイザーズ（Running Point Capital Advisers）のパートナー兼最高投資責任者であるマイケル・アシュリー・シュルマン氏は、「対等合併」とは相互的な統合を示すための非公式な表現だとGlossyに語った。「『対等合併』という呼び方は、一方が他方を買い取るよりも公平に聞こえるが、実際にはそれぞれが異なる強みや資産を持ち寄るのが通常である」とシュルマン氏は述べる。「フルビューティーとデスティネーションXLの取引では、どちらかが一方を吸収するのではなく、共同ガバナンスと共有ビジョンのもとで単一の事業体へと統合されている」。12月17日には、マッチズ・ファッションの復活が発表された。LVMHの支援を受ける会員制ショッピングアプリ「マイル」の創業者たちが、破産から2年後にマッチズ・ファッションを買収した。破産以降、フレイザーズ・グループ（Frasers Group）が所有していたマッチズ・ファッションは休眠状態にあった。しかし、新オーナーとなるジョー・ウィルキンソン氏とマリオ・マーハー氏は、2026年にマッチズを再生させる計画であり、「ハルカン（Hulcan）」という新たに設立されたラグジュアリーグループのもとで再始動させる。ハルカンは、マイル、マッチズ・ファッション、そしてマッチズが所有するアパレルブランド「レイ（Raey）」で構成されており、フレイザーズなどの新規投資家からの資金に加え、LVMHラグジュアリー・ベンチャーズ（LVMH Luxury Ventures）など既存投資家からの出資を含め、初期資本として1億5000万ドル（約225億円）を確保している。ウィルキンソン氏にとって、今回のマッチズ買収は、ラグジュアリーのマルチブランド・コングロマリットにおける新たなプレーヤーを打ち出す好機である。「我々にとって大きな節目だ」と同氏は語る。「ブランド、メディア、テクノロジーを一体化し、ラグジュアリーの未来に向けたエコシステムを構築する。我々は単なる買い物の場を作っているのではない。人々がブランドを発見し、体験し、つながる方法そのものを形作りたいのだ」。マッチズは、オンライン・オフラインを問わず多くの高級小売業者が直面してきた問題と同じ苦境に陥っていた。顧客の関心を引き留める一方で、取引先ブランドの要求にも応えなければならなかったのだ。破産時、マッチズはファッションブランドに対して2億ドル（約300億円）超の未払い債務を抱えており、スウェーデンのブランドであるトーテム（Toteme）は100万ドル（約1億5000万円）超を回収できていなかったとされる。グッチ（Gucci）やバーバリー（Burberry）といったほかのブランドも、数十万ドル規模の未回収債権を抱えていた。ハルカンがマッチズをどう再構築するかは未確定な部分が多いものの、創業者たちは、マイルの持つ排他的なラグジュアリー路線により近づける方針だと述べている。端的にいえば、市場の変動性が高まり、買収対象として市場に出る企業が増えているためだと、シュルマン氏は指摘する。「ファッションにおけるディール件数が増えている理由は、芸術的な動機ではなく、企業存続という極めて現実的な理由だ」と同氏は語る。また、規模や流通網を買収によって確保する動きが目立つとし、小規模企業がより強力な組織的支援を必要としている現状を挙げた。「今まさに、3つの戦略パターンが同時にみられる。マッチズのように新オーナーのもとで再生される『経営破綻後の整理と再始動』、フルビューティーとデスティネーションXLのようにシナジーを求めた『カテゴリー統合』、そしてプラダがヴェルサーチェを買収するような『名門ブランドの集約』である」。英国を拠点にM&A助言を行うデクステリティ・パートナーズ（Dexterity Partners）の共同創業者であるサイモン・ブレイショー博士は、ファッション業界の買収を後押しするほかの要因も挙げた。シーイン（Shein）やテム（Temu）といった巨大ディスラプターに対抗するための統合、地理的・人口統計的なリーチ拡大の必要性、そして資源共有による生産・サプライチェーンコスト削減などである。商標弁護士であり、知的財産およびブランド保護の専門家であるレラニ・ベロウス氏も、規模こそがファッション業界最大級の買収を左右する決定要因だと同意する。「市場は分断に疲れている。そのため、ファッション分野でM&Aが増えている」と同氏はグロッシーに語った。「小規模ブランドは、規模の重要性に気づきはじめている。これは物流や在庫だけでなく、顧客データ、ブランド力、さらにはIP戦略にも関わる。大企業は、イノベーションやコミュニティ主導のロイヤルティを取り込みつつ、それを自前で構築するための間接費を削減したいと考えている。加えて、プライベートエクイティは食指を動かしている。奇妙な経済状況のなかでも、D2Cやラグジュアリーを含むファッションには、依然として憧れの力があるからだ」。一方でブレイショー博士は、過度に攻撃的な買収戦略にはリスクもあると警鐘を鳴らす。「買収が過剰になると、片方のブランドを好まない顧客が両方のブランドから離れてしまう可能性がある」と同氏は述べる。「ブランド観点での整合性を取ることも課題であり、十分なテストやフォーカスグループ、フィードバックが必要になる。財務面では、2つの事業システムやプロセスを統合する初期コストが高くつくこともあり、ブランド力ゆえに高いプレミアムを支払った場合、その回収には長い時間がかかる可能性がある」。［原文：FullBeauty’s deal with Destination XL, the revival of Matches Fashion, and the acceleration of fashion M&A］Danny Parisi（翻訳、編集：藏西隆介）