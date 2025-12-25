フジテレビの佐々木恭子アナウンサーが２５日、キャスターを務める同局系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）に生出演した。

前番組の同局系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）で年内で退社する藤本万梨乃アナウンサーが卒業した。エンディングで藤本アナが２０１９年９月から同番組を担当した６年間の軌跡をＶＴＲで紹介した。藤本アナは「本当に振り返るといろんな経験をさせていただいて、いろんな顔をしていたなと思うんですが」とし「めざましファミリー、そして、めざましテレビを見てくださるみなさんと共に過ごす朝は、本当に楽しくて幸せな６年間でした」と明かした。

これを受け、ＭＣを務める俳優の谷原章介は「藤本アナウンサー、本当にお疲れ様でした」とねぎらうと佐々木アナも「今までありがとうございます」と感謝を込め頭を下げた。

谷原は「笑顔が大好きでした」と続けると、佐々木アナは「さぁ、そして…」と進行すると、一瞬、絶句し「急に言われると、何かグッと来ましたけど」と涙がこみ上げてきたことを明かした。

これに谷原が「グッと来てました？」と突っ込むと佐々木アナは「だって、ほら、後輩で一緒に仕事をしてきましたので」と思いを打ち明けていた。