¥¹¥º¥»Â¿·¡Ö¡È¥«¥¿¥Ê¡ÉSUV¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª
¡¡À¤³¦Åª¤Ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤ËÆóÎØ¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ì³Ñ¤òÀê¤á¤ë¥¹¥º¥¡£
¡¡»ÍÎØ¤ÈÆóÎØ¤ÎÁÐÊý¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëµ©Í¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¶¯¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ²¤½£»Ô¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬»Â¿·¡Ö¡È¥«¥¿¥Ê¡ÉSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê36Ëç¡Ë
¡¡¤½¤Î¥â¥Ç¥ë¤³¤½¡¢¥¹¥º¥¤ÎÆóÎØ¼Ö¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅÁÀâÅª¤ÊÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖKATANA¡Ê¥«¥¿¥Ê¡Ë¡×¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿SUV¡Ö¥Ó¥¿¡¼¥é ¥«¥¿¥Ê¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥È¥ê¥Î¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼2019¡×¤Ë¤ÆÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÌ¾¾Î¤ÎÎ®ÍÑ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¯¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»ÍÎØ¼Ö¤Ø¤ÈÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À°ÕÍßºî¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¥¹¥º¥¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤¹¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡Ö¥Ó¥¿¡¼¥é¡×¡£¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥¹¥¯¡¼¥É¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ³Ê¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼4WD¤«¤é¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¤Ø¤È¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2014Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸½¹Ô·¿¤Î4ÂåÌÜ¥Ó¥¿¡¼¥é¤Ï¡¢¹â¤¤°Ï©ÁöÇËÀ¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢¥¹¥º¥¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤ë´ð´´¼Ö¼ï¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ó¥¿¡¼¥é¤Ë¡Ö¥«¥¿¥Ê¡×¤ÎÌ¾¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆóÎØ¼Ö¤ÎÊý¤Î¿··¿¥«¥¿¥Ê¤ÎÉü³è·à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1980Ç¯Âå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿GSX1100S¥«¥¿¥Ê¤Î¾×·âÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸½Âå¤Îµ»½Ñ¤È²ò¼á¤ÇÁÉ¤é¤»¤¿¿··¿¥«¥¿¥Ê¤¬2019Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥é¥¤¥À¡¼¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÉü³è¤òµÇ°¤·¡¢¥¹¥º¥¤Î»ÍÎØÉôÌç¤¬ÆóÎØÉôÌç¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤È¤·¤Æ´ë²è¤·¤¿¤Î¤¬¥Ó¥¿¡¼¥é ¥«¥¿¥Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¸ÂÄê¼Ö¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë100Âæ¡¢Â³¤¤¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë100Âæ¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¾¯¿ô¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ô¾ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Î»ÅÍÍ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Êºî¤êÊ¬¤±¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º2019Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢»ÅÍÍ¤Ç¤Ï¡¢1¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤ÅûÄ¾Ê®¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï6Â®MT¤òºÎÍÑ¡£¶îÆ°Êý¼°¤ÏÁ°ÎØ¶îÆ°¡ÊFF¡Ë¤ÈÁ´ÎØ¶îÆ°¡ÊAWD¡Ë¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¡¢²¤½£¼Ö¤é¤·¤¤·Ú²÷¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Íâ2020Ç¯9·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢»ÅÍÍ¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ê1.4¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¶îÆ°Êý¼°¤ÏÁ´ÎØ¶îÆ°¤Î¤ß¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ä¶ÀÇ½¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿¹½À®¤¬ºÎ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Î¾¥â¥Ç¥ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¡Ö¥«¥¿¥Ê¡×¤Î»ý¤Ä±Ô¤¤ÀÚ¤ìÌ£¤È¶âÂ°Åª¤Ê¼Á´¶¤òÉ½¸½¡£¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¥°¥ì¡¼¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀìÍÑ¤Î¥°¥ì¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥ë¡¼¥Õ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ä¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Î°ìÉô¤Ë¡ÖÅá¡×¤Î¥í¥´¤ä¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥é¡¼¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥ì¥Ã¥É¤Îº¹¤·¿§¤òÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìµµ¡¼Á¤Ê¥°¥ì¡¼¤ÎÃæ¤Ë¾ðÇ®Åª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¸µ¤Ë¤Ï¥µ¥Æ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑ¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÃå¤·¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ä¥Û¥¤¡¼¥ë¥¢¡¼¥Á¥â¡¼¥ë¡¢¥ê¥¢¥í¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ë¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î°Õ¾¢¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ó¥¿¡¼¥é¤¬»ý¤Ä¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊ§¿¡¤·¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÚÆù¼Á¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆC¥Ô¥é¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÅá¤È¡ÖÅá¡×¤ÎÊ¸»ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¿¥Ê¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬¸Ø¤é¤·¤²¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬¤¿¤À¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀÅ¤«¤Ë¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆóÎØ¤È»ÍÎØ¤ÎÁÐÊý¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥¹¥º¥¤À¤«¤é¤³¤½À®¤·ÆÀ¤¿¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÏÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â·Á¤òÊÑ¤¨¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2020Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2020¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥º¥¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥Õ¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÆ±ÍÍ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò»Ü¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡Ö¥¹¥¤¥Õ¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä KATANA¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò»²¹Í½ÐÉÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥Õ¥§¥ó¥À¡¼²½¤µ¤ì¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥«¥¿¥Ê¤Î°Õ¾¢¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï»ÔÈÎ²½¤³¤½¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ó¥¿¡¼¥é ¥«¥¿¥Ê¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥¹¥º¥¤¬»ý¤Ä¡ÖÆóÎØ¡¦»ÍÎØ¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£