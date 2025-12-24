¡Ú½¢³èÀ¸É¬¸«¡Û¡Ö²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¾Ç¤ê¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£Ä¶¥·¥´¥Ç¥½÷»ÒÂçÀ¸¤Î¹ÔÆ°½Ñ
½¢³è¾ðÊó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤·¤å¤ó¥À¥¤¥¢¥ê¡¼½¢³è¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú26Â´Ì©Ãå¡Û¡Ö²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×Íî¤Á¤³¤Ü¤ìÏ²¿ÍÀ¸¤«¤é6000¿Í½¸µÒ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë⁉Ä¶¥·¥´¥Ç¥26Â´¤Î¼¹Ç°¤¬À¨¤¹¤®¤¿¡Ä¡ÃMicrosoft¡¦Linkedin¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢6000¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ëÂç³Ø4Ç¯À¸¤Î½÷À¤ËÌ©Ãå¤·¡¢Ï²¿Í»þÂå¤ÎºÃÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡Ö²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë»Ñ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ï¡¢Microsoft»±²¼¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹SNS¡ÖLinkedIn¡×¤Î³ØÀ¸¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÂç³Ø4Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¸þ¤±¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLinkedIn Student Career Week¡×¤Î´ë²è±¿±Ä¤ËËÛÁö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£SNS¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë½÷À¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½¸µÒ¤«¤é´ë²è¤ÎºÇ½ªÄ´À°¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤ÆÏ²¿Í»þÂå¤ËÁ°´ü»î¸³¤ÇÁ´Íî¤Á¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢³ØÎò¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£¡ÖÉáÄÌ¤ÇËþÂ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¡¢Èà½÷¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¹ÔÆ°¤ËÉ½¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤ä¡¢Æ´¤ì¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¨¤ÐÎÉ¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸ì¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¹Í¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
6000¿Í¤È¤¤¤¦Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È½¸µÒ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¿ÔÎÏ¤¹¤ëÈà½÷¤Î»Ñ¤Ï¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ä¾Íè¤ËÇº¤à³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê»É·ã¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤Î²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤³¤¦¤È¤¹¤ëÈà½÷¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤·¤å¤ó¥À¥¤¥¢¥ê¡¼½¢³è¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡È¥ê¥¢¥ë¤Ê½¢³è¾ðÊó¡É¤òÆÏ¤±¤ë¡¢½¢³èÎÎ°è¤ÇÆüËÜ°ì¤ÎYouTube¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£ ½¢³è¤ËÇº¤à³ØÀ¸¤È¡¢¼Ò²ñ¤ÇÆ¯¤¯¥ê¥¢¥ë¤ÊÂç¿Í¤¿¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢ ´ë¶È¤Î1ÆüÌ©Ãå¤äÌÏµ¼ÌÌÀÜ¡¢ºÂÃÌ²ñ¤Ê¤É¡¢¡È¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¥ê¥¢¥ë¤Ê½¢³è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒDiary