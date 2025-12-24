¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

½¢³è¾ðÊó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤·¤å¤ó¥À¥¤¥¢¥ê¡¼½¢³è¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú26Â´Ì©Ãå¡Û¡Ö²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×Íî¤Á¤³¤Ü¤ìÏ²¿ÍÀ¸¤«¤é6000¿Í½¸µÒ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë⁉Ä¶¥·¥´¥Ç¥­26Â´¤Î¼¹Ç°¤¬À¨¤¹¤®¤¿¡Ä¡ÃMicrosoft¡¦Linkedin¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢6000¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ëÂç³Ø4Ç¯À¸¤Î½÷À­¤ËÌ©Ãå¤·¡¢Ï²¿Í»þÂå¤ÎºÃÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡Ö²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë»Ñ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Æ°²è¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À­¤Ï¡¢Microsoft»±²¼¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹SNS¡ÖLinkedIn¡×¤Î³ØÀ¸¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÂç³Ø4Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¸þ¤±¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLinkedIn Student Career Week¡×¤Î´ë²è±¿±Ä¤ËËÛÁö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£SNS¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë½÷À­¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½¸µÒ¤«¤é´ë²è¤ÎºÇ½ªÄ´À°¤Þ¤Ç¡¢Éý¹­¤¤¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤«¤Ä¤ÆÏ²¿Í»þÂå¤ËÁ°´ü»î¸³¤ÇÁ´Íî¤Á¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢³ØÎò¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£¡ÖÉáÄÌ¤ÇËþÂ­¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¡¢Èà½÷¤òÆÍ¤­Æ°¤«¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¹ÔÆ°¤ËÉ½¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤ä¡¢Æ´¤ì¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¨¤ÐÎÉ¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸ì¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¹Í¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£

6000¿Í¤È¤¤¤¦Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È½¸µÒ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¿ÔÎÏ¤¹¤ëÈà½÷¤Î»Ñ¤Ï¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ä¾­Íè¤ËÇº¤à³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤­¤Ê»É·ã¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤Î²áµî¤È¸þ¤­¹ç¤¤¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤³¤¦¤È¤¹¤ëÈà½÷¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£

½¢³èÂÐºö¤Ê¤é¡Ö¤·¤å¤ó¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡×¡ª https://shundiary.jp/

³ô¼°²ñ¼ÒDiary¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸ https://diary-inc.com

½¢³èÀ¸¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¡ÄAIºîÀ®ES¤¬¡Ö°ì½Ö¤Ç¥Ð¥ì¤ë¡×ÍýÍ³¤ÈÄÌ²áÎ¨¤ò·ãÊÑ¤µ¤»¤ë¡È°ì¼ê´Ö¡É¤È¤Ï

 ¡ÖNewsPicks¡×¤ÇÆ¯¤¯20ºÐ½÷»ÒÂçÀ¸¡£³Ø¶È¤ÈÎ¾Î©¤¹¤ëÂ¿Ë»¤Ê1Æü¤ËÌ©Ãå

 ½¢³è¤Î¥×¥í¤¬ÃÇ¸À¡ÖÏ¿²èÌÌÀÜ¤Ç¤ÏºÇÂç¤Ç8³äÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ÇÜÎ¨¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤ÎÉ¬¿Ü¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯

