¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤ÎÇ¾¤Î¶µÍÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡Ö¤Ê¤»゙¤â¤Ã¤È¤â¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¿Í¤Ï¡¢°ìÊý¤Æ゙°­¤Õ¤µ゙¤±¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¡ÖºÇ¹âÅÙ¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢¤Õ¤¶¤±¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëËÜ¼ÁÅª¤ÊÃÎÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£

Æ°²è¤ÇÌÐÌÚ»á¤Ï¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¿Í¤Û¤É¤Õ¤¶¤±¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í´Ö´Ñ»¡¤«¤éµÄÏÀ¤ò³«»Ï¡£¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤¬¥­¥ê¥¹¥È¤Î»à¤Î¶ì¤·¤ß¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Áñ¸·¤Ê½¡¶µ¶Ê¡Ö¥¢¥ô¥§¡¦¥ô¥§¥ë¥à¡¦¥³¥ë¥×¥¹¡×¤òºî¶Ê¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥ª¥Ú¥é¤â¼ê¤¬¤±¤¿¤³¤È¤òÎã¤Ëµó¤²¤ë¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤ÏÎò»Ë¾å¤Î°Î¿Í¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢·ÉéÊ¤Ê²»³Ú²È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÈþ¿©²È¤Ç½÷À­¤Ë´Ø¤¹¤ë°ïÏÃ¤â»Ä¤ë¥Ð¥Ã¥Ï¤ä¡¢±§Ãè¤Î¿¿Íý¤òÃµµæ¤·¤Ê¤¬¤é´ñ¹Ô¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¢¡ØÄÀÌÛ¡Ù¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¸ÑÃ¬°ÃÀèÀ¸¡×¤È¤·¤Æ¥æー¥â¥é¥¹¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿±óÆ£¼þºî¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£

ÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¡Ö¤Õ¤¶¤±¡×¤Ï¡¢Â¸ºß¤äÀ¤³¦¤Î¤¢¤êÊý¤È¤¤¤Ã¤¿º¬¸»Åª¤ÊÌä¤¤¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤­¹ç¤Ã¤¿·ë²ÌÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¡ÖºÇ¹âÅÙ¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¡×¤Ï¡¢Êª»ö¤ÎËÜ¼Á¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¾ï¼±¤ä·Á¼°¤«¤é¼«Í³¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥æー¥â¥¢¤ò²ò¤¹¤ë¤Î¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¡×¤Ï¥ëー¥ë¤ä¥Þ¥Êー¤È¤¤¤Ã¤¿É½ÁØÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤òÉÔ¼«Í³¤Ë¤¹¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£

ºÇ¸å¤ËÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÄì¤ÎÀõ¤¤¡Ö°­¤Õ¤¶¤±¡×¤È¡¢°Î¿Í¤¿¤Á¤¬¸«¤»¤ë¡Ö¤Õ¤¶¤±¡×¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÂ¸ºß¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜÅö¤ËºÇ¹âÅÙ¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤Õ¤¶¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Êª»ö¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«¶Ë¤á¤ë½ÅÍ×À­¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:02

ºÇ¤â¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢¤Ê¤¼¤Õ¤¶¤±¤ë¤Î¤«
01:38

¼Ò²ñ¤òµç¶þ¤Ë¤¹¤ë¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¡×
02:58

¥Ð¥Ã¥Ï¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ä°Î¿Í¤¿¤Á¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ
05:17

ÌÐÌÚ»á¤¬ÃÇ¸À¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤òÉÔ¼«Í³¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¡×

´ØÏ¢µ­»ö

ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤¬ÃÇ¸À¡Ö1ºý¤Ç5ºýÊ¬¤ÎÌÌÇò¤µ¡× ¹ãÁãÍ§µ¨»ÒÃø¡Ø¤Ê¤¼ÆüËÜÊ¸³Ø¤Ï±ÑÊÆ¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ù¤³¤½º£ÆÉ¤à¤Ù¤­ËÜ

ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤¬ÃÇ¸À¡Ö1ºý¤Ç5ºýÊ¬¤ÎÌÌÇò¤µ¡× ¹ãÁãÍ§µ¨»ÒÃø¡Ø¤Ê¤¼ÆüËÜÊ¸³Ø¤Ï±ÑÊÆ¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ù¤³¤½º£ÆÉ¤à¤Ù¤­ËÜ

 ¡Ö½ã¿è¤Ê¿Í¤Û¤ÉÂçÊÑ¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¡×Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤¬¡È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¡É¤È¤·¤Æ¸ì¤ë¡ÖÀ¸¤­¤Å¤é¤µ¡×¤ÎÀµÂÎ

¡Ö½ã¿è¤Ê¿Í¤Û¤ÉÂçÊÑ¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¡×Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤¬¡È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¡É¤È¤·¤Æ¸ì¤ë¡ÖÀ¸¤­¤Å¤é¤µ¡×¤ÎÀµÂÎ

 ÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¡ÖÇ¾¤Ï¥Î¥¤¥º¤À¤é¤±¡×―¤Ê¤¼´°àú¤Ê¡ÈÀÖ¿§¡É¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡©°Õ¼±¤Îº¬¸»ÅªÆæ¤ËÇ÷¤ë

ÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¡ÖÇ¾¤Ï¥Î¥¤¥º¤À¤é¤±¡×―¤Ê¤¼´°àú¤Ê¡ÈÀÖ¿§¡É¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡©°Õ¼±¤Îº¬¸»ÅªÆæ¤ËÇ÷¤ë
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤ÎÇ¾¤Î¶µÍÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë_icon

ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤ÎÇ¾¤Î¶µÍÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 10.70Ëü¿Í 7236 ËÜ¤ÎÆ°²è
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¸ÄÀ­¡×¤¬³è¤«¤»¤Æ¡¢¡Ö¼«Í³¡×¤Ç¡¢¡ÖÁÏÂ¤Åª¡×¤ÊÀ¸¤­Êý¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£»¨¤Ê¸½Âå¤òÀ¸¤­¤ë¤¿¤á¤Î¡¢²Ê³Ø¡¢¼Ò²ñ¡¢ËÜ¡¢²»³Ú¡¢±Ç²è¡¢Ê¸²½¡¢·Ý½Ñ¡¢¿Í´Ö¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤ò°·¤¦Áí¹çÅª¤ÊÇ¾¤Î¶µÍÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Î¤³¤È¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î¤³¤È¡¢ÁÏÂ¤À­¤Î¤³¤È¡¢¸ÄÀ­¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
youtube.com/channel/UCIvVJaNmUFJ8MKpyBfgslCg YouTube