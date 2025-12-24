¥ª¥Õ¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿ÂæÏÑÈþ½÷¡Ä¥µ¥ó¥¿¡õ¥Ø¥½½Ð¤·¡¡¡ÈÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡É¤ËÌåÀä¡Ö¤¢¤¢¤¢¡¢²Ä°¦¤¹¤®¡×
Wing Stars¤¬¥Ð¥¹¥±¤È¥Ð¥ì¡¼¤Î»î¹ç¤ËÅÐ¾ì
¡¡¥ª¥Õ¤Ç¤âÅÐ¾ì¤·¤¿Èþ½÷·³ÃÄ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Îº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡ÊCPBL¡Ë¤ÎÂæ¹Ý¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡ÖWing Stars¡×¤¬20Æü¤«¤é2Æü´Ö¡¢¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤Î¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¡ÖÂæ¹Ý¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡×¤È¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¡ÖÂæ¹Ý¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¥º¡×¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ°áÁõ¤À¡£ÀÖ¤ÈÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥¹¥×¥ì¤ä¡¢¥Ø¥½½Ð¤·°áÁõ¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¸òÎ®¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ä¾Ð´é¤òÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âæ¹Ý¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ï2022Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¿·¥Á¡¼¥à¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ìÎ³¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼42Ëü¿Í¤ËÇ÷¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤â¶¯¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤â¡¢µå¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï²«¿§¤¤´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡ÖWing Stars¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È±þ±ç¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¡¢°ì½ï¤Ëµå¾ì¤ØÁ÷¤êÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¢¤²¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÌåÀä¡£¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¢¤¢¤¢¡¢²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë