¡ÖÈà½÷¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¶â¥á¥À¥ë¤«¤é7Ç¯¤Ç¡Ä¥¶¥®¥È¥ï¤Î¡ÈÊÑËÆ¡É¤Ë¹¤¬¤ë¾×·â¡Ö¤È¤Æ¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×
¥¶¥®¥È¥ï¤ÎÊÑËÆ¤·¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¶¥®¥È¥ï¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤Î»Ñ¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö12·î22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¹õÈ±¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ËÁ°È±¤ò¥Ñ¥Ä¥ó¤ÈÃ»¤¯Â·¤¨¡¢Ã¸¤¤¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤Î¥Ó¥¹¥Á¥§·¿¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢Æ±¿§·Ï¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤Ç¥½¥Õ¥¡¤Î¾å¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜÅö¤ËÃ¯¡©Ê·°Ïµ¤·ãÊÑ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¡¢¥¶¥®¥È¥ï¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¶¥®¥È¥ï¤À¤¬¡¢15ºÐ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤«¤é¸½ºß23ºÐ¤È¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Î½÷À¤Ø¤ÎÊÑËÆ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î´Ö¤«¤é¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈà½÷¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¤ó¤À¡×¤Ê¤É¡¢·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤ËÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¶á¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÉã¿Æ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥·¡¼¥ó¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¥¶¥®¥È¥ï¤ÈÆüËÜ¤È¤Î±ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2018Ç¯¤ÎÊ¿¾»¸ÞÎØÁ°¤ËÂÚºß¤·¤¿ÆüËÜ¤Ç½©ÅÄ¸¤¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¡£½©ÅÄ¸¤¤Î¡Ö¥Þ¥µ¥ë¡×¤òÂ£¤é¤ì¡¢º£¤â²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¼«¿È¤ÎSNS¤Ê¤É¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï5·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹2025¡×¤Î¤¿¤á¤ËÍèÆü¤·¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Õ¥¡¥ó¤ËÞÕ¿È¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤¿¥¶¥®¥È¥ï¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤ÊÌÌ¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÆÏ¤±¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]