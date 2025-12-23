¹â¹»Æþ³Ø»þ¤ÏÂÎ½Å59¥¥í¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥ÁËÀ¡×¤¬¹Ã»Ò±à¢ª°éÀ®»ØÌ¾¢ª¥×¥í½é¾¡Íø Ê¡ÅçÏ¡¤¬Êâ¤ó¤À±ó²ó¤ê¤ÎÀ®Ä¹¶ÊÀþ
¥À¥¤¥ä¤Î¸¶ÀÐ¤Îµ²±¡Á¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå
Âè23²ó¡¡Ê¡ÅçÏ¡¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
¡¡Åß¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ê´Àã¤È¤È¤â¤ËÎä¤¿¤¤¶¯É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ëÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤Ï¡¢¤¤¤Ë¤·¤¨¤Îº¢¤«¤é¡ÖÉ¹ÅÔ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¡Ö´¨¤¤¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢²¹¤«¤¤¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¸©Î©¹»¤Ç¤¢¤ëÈ¬¸ÍÀ¾¹â¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¡ÅçÏ¡¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Ï¡¢°µº¤Ã¤Ý¤¤¾Ð´é¤Ç¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÃÏ¸µ¤¬¹¥¤¡£Èà¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Î»×¤¤¤¬¤è¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡ÚºÙ¿È¤ÎÂÎ¤ËÈë¤á¤¿²ÄÇ½À¡Û
È¬¸ÍÀ¾¹â»þÂå¤Î2021Ç¯¡¢ÁªÈ´¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Ê¡ÅçÏ¡¡¡photo by Ohtomo Yoshiyuki
¡¡È¬¸Í»ÔÎ©Ì«Ãæ¤Ç¤ÎÆð¼°Ìîµå¤ò½ª¤¨¤¿Ê¡Åç¤Ï¡¢¹â¹»¿Ê³Ø¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¹Å¼°¥Á¡¼¥à¤ÎÈ¬¸Í¥¦¥¨¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤È¡Ø¥Ë¥·¥³¥¦¡Ù¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ë¥·¥³¥¦¡×¤ä¡Ö¥Ï¥Á¥Ë¥·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈ¬¸ÍÀ¾¹â¤Ç¡¢µ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò¿´¤ËÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»Æþ³ØÅö½é¤Ï¡¢¹â¿ÈÄ¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂÎ½Å59¥¥í¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Þ¥Ã¥ÁËÀ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢È¬¸ÍÀ¾¹â¤Î¾®Àîµ®»Ë´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤«......¡×¤È¡¢»×¤ï¤º¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ë¥¹¥é¤Ã¤È¤·¤¿ºÙ¿È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¼ê·óÍ··â¼ê¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂÎ¶í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤Ï·Ú¤ä¤«¤À¡£ÀøºßÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤È¾ÍèÀ¤ò¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢È¬¸ÍÀ¾¹â¤Ç¤ÏÅê¼ê°ìËÜ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤ÏÅê¼ê¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¡Åç¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ØÅê¼ê¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¥×¥í¤Ø¹Ô¤¯¤ó¤À¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤ò¤ä¤é¤»¤¿¤é°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Åê¼ê¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤È¡×
¡¡¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¾®Àî´ÆÆÄ¤È¡¢ÌîµåÉôOB¤ÇÅê¼ê°éÀ®¤òÃ´¤¦³°Éô¥³¡¼¥Á¤ÎÃæÂ¼¾Ä¡Ê¸µÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Î´«¤á¤Ç¡¢Ê¡Åç¤ÏËÜ³ÊÅª¤ËÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àî´ÆÆÄÛ©¤¯¡ÖÅê¤²¤¿¤¬¤ê¡×¤ÊÊ¡Åç¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤¢¤Ã¤¿2020Ç¯¤Î2Ç¯»þ¤âÃÏÆ»¤Ë¥·¥ã¥É¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÚÊì¹»½é¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ë¹×¸¥¡Û
¡¡ºÍÇ½¤Î°ìÃ¼¤¬³«²Ö¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹ÈÖ¹æ¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2Ç¯½©¤«¤é¡£189Ñ±¦ÏÓ¤¬Êü¤Ä¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏºÇÂ®143¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½µå¤ÎÀºÅÙ¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£½©µ¨ÀÄ¿¹Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÈ¬¸Í¹©Âç°ì¹â¤òÁê¼ê¤Ë10Ã¥»°¿¶´°Åê¤Ê¤É¡¢½àÍ¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÅìËÌÂç²ñ½éÀï¡ÊÊ¡Åç¾¦¹âÀï¡Ë¤Ç¤â´°Åê¾¡Íø¡£
¡¡²Ö´¬Åì¹â¡Ê´ä¼ê¡Ë¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ï2¼ºÅÀ¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÍâÇ¯¤ÎÁªÈ´Âç²ñ½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²÷Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£ÅìËÌÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ö¶±¤Þ¤º¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ê¡Åç¤¬¡¢21À¤µªÏÈ¤Ç¤ÎÁªÈ´½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿2021Ç¯1·î¡¢³Î¤«¤Ê¸ýÄ´¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿»Ñ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï150¥¥í¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎµåÂ®¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¡Ø¾¡¤Æ¤ëÅê¼ê¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¾¡¤Æ¤ëÅê¼ê¤Ë......¡×
¡¡ÀÄ¿¹¸©Àª¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë21À¤µªÏÈ¡¢¸©Àª¤Î¸øÎ©¹»¤È¤·¤Æ¤Ï1985Ç¯¤Î¹°Á°¹©¹â°ÊÍè36Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁªÈ´Âç²ñ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1975Ç¯ÁÏÉô¤ÎÈ¬¸ÍÀ¾¹âÌîµåÉô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡21À¤µªÏÈÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¶ñ»ÖÀî¾¦¹â¡Ê²Æì¡Ë¤È¤ÎÁªÈ´Âç²ñ½éÀï¡£ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Ê¡Åç¤Ï¡¢5²ó¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ£¶¡¢¼ºÅÀ£µ¡Ê¼«ÀÕÅÀ£³¡Ë¡£Ã¥»°¿¶¤Ï5¸Ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Í¿»Íµå¤Ï£²¡£À©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤º¤Ë¡¢¹â¤á¤ËÈ´¤±¤ë¥Ü¡¼¥ëµå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÇ¯¤Î²Æ¡¢Ê¡Åç¤¬¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¾¡¤Æ¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤ÇÂÎ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¹â¹»ÌîµåÀ¸³è¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¤ÎÈ¬¸ÍÀ¾¹â¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤¿Æü¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿Ê¡Åç¤Î»Ñ¤Ï¡¢¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¡¢¼«¿È¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë±¦ÏÓ¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¿Ä¹¿È±¦ÏÓ¤Ï¡¢2021Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é°éÀ®1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢21ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Î2024Ç¯£³·î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¨¡¨¡¡£Âç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢¤½¤Î»×¤¤¤¬³ð¤¦½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Î£¶·î¡¢Ê¡Åç¤Ï5ÅÙÌÜ¤Î°ì·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤Î¹ï¤ó¤ÀÇòÀ±¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£