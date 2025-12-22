新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「クレヨンしんちゃん」シリーズを毎日無料放送する「クレヨンしんちゃん」公式無料チャンネルを12月27日（土）から期間限定で開設することを決定した。



『クレヨンしんちゃん』は、1990年に連載を開始した臼井儀人による大人気ギャグ漫画を原作としたアニメ作品で、イタズラ大好きでナマイキ盛りの幼稚園児･野原しんのすけが巻き起こす騒動とふりまわされる大人たちの毎日を描く日常ギャグコメディ。TVアニメは1992年に放送スタートして以来、子どもから大人まで幅広い層に愛され続け、日本のみならず、これまで30カ国以上で放送。劇場版も数多く制作されており、昨年８月にはシリーズ史上初めて恐竜を題材とした『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』を公開。興行収入は25億円を突破し大ヒットを記録した。また、“しんちゃんの父”こと35歳サラリーマン・野原ひろしのスピンオフ作品である、塚原洋一による人気マンガ『野原ひろし 昼メシの流儀』は、累計発行部数は80万部を突破、ウェブ連載では累計440万PVを記録。2025年10月より放送されたTVアニメもSNS上で大きな話題となり多くの注目を集めている。



このたび「ABEMA」に期間限定で開設する「クレヨンしんちゃん」公式無料チャンネルでは、TVアニメ『クレヨンしんちゃん』のほか「ABEMA」にて無料独占配信中の『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』を含めた「映画クレヨンしんちゃん」全31作品を毎日無料放送。さらにTVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』も無料放送する。



