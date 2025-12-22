茂木健一郎氏「人は“点”ではなく“線”」 そう考えれば、他人に寛容になれる理由
脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「『点』ではなく、『線』として人を見ること。」と題した動画を公開。人をその瞬間の姿という「点」で判断するのではなく、過去から未来へ続く人生の物語、すなわち「線」として捉えることの重要性を説いた。
茂木氏は、クリスマスシーズンで賑わう街中の光景を例に挙げ、イルミネーションを楽しむ人、食事をする人、あるいは運送業や飲食業で働く人など、様々な立場の人々が存在することに言及。しかし、今目にしている姿はその人の一面に過ぎず、誰にでも「赤ちゃんとして生まれ、小学校に通っていた」という過去の物語があると指摘する。現在の姿だけで人を判断するのではなく、その人が歩んできた人生の文脈を想像することが大切だと語った。
この視点は、社会的に過ちを犯したとされる人物を見る際にも適用されるという。茂木氏は「その人の人生が走馬灯のようにもし浮かんできたら、そんなに僕は人に対して厳しいことは言えないと思う」と述べ、どのような人にも子ども時代があり、そこから続く人生の道のりがあったことを忘れるべきではないと主張。さらに、「どうせみんな死んじゃう」「死亡率は100%」という根源的な事実に触れ、長い時間軸で物事を見れば、現在の状況はあくまで一過性のものであるとの見解を示した。
最後に茂木氏は、人を「線」として捉えることは、他者に対して優しく、寛容になるための「なごみの道」であると結論づける。この考え方は、他人だけでなく、自分自身の過去から現在までを振り返り、人生を肯定的に捉える上でも重要だと述べ、視聴者に深い洞察を促した。
