新車約52万円の“3人乗り”モデルがSNSで話題に

神奈川県相模原市に拠点を置くカーターは、3輪の屋根付き車両「APトライク125」「APトライク250」を展開しています。

クルマとバイクの利便性を併せ持つ独自のパッケージが特徴で、近年注目度を高めています。

【画像】超カッコいい！ “丸目2灯”の「超“便利モデル”」を画像で見る（14枚）

フラッグシップモデルとなるAPトライク125は、「ちょい乗り！ ちょい載せ！ ちょー便利！」をコンセプトに開発された小型の屋根付きトライクです。

ボディサイズは全長2200mm×全幅1000mm×全高1650mmと非常にコンパクト。屋根やフロントシールドを備え、雨天時でも快適に移動できる点が大きな特徴です。

運転には普通自動車免許（AT限定可）が必要で、最大3人まで乗車可能。車検や車庫証明は不要で、税金や保険は250ccクラスのバイクと同等水準に抑えられています。維持費の安さは、日常の移動手段として大きな魅力といえるでしょう。

搭載されるエンジンは123.6ccの空冷単気筒で、最高出力8.6馬力、最大トルク0.89kgf・mを発揮。クラッチ操作不要の4速マニュアルトランスミッションを採用し、条件次第では最高70km／h程度まで走行可能とされていますが、メーカーでは安全面を考慮し50km／h以下での使用を推奨しています。

標準装備として屋根、ワイパー、灯火類を備え、オプションの折りたたみ式リアキャリアを装着すれば、荷物の積載性も高められます。

2024年には耐久性向上を目的とした改良も実施。

フロントホイールハブやディファレンシャルギアのベアリング大径化、金属パーツの見直し、マフラーの強化、ガラスまわりのコーキング材質変更などが行われ、実用性がさらに高められました。

なお、APトライク125の価格（消費税込）は52万8000円です。

また、2024年秋には上位モデルとなる「APトライク250」が登場。水冷250ccエンジンと5速変速機を組み合わせ、最高出力15.6馬力、最大トルク1.98kgf・mへとパワーアップしています。

新設計フレームや強化サスペンションの採用により、走行安定性と耐久性も向上しました。価格（消費税込）は77万円です。

※ ※ ※

SNSではAPトライクに対して多くの反響が寄せられています。

まず目立ったのは実用性への評価で、「これで十分」「便利そう」といった声が多く、日常の移動手段としての割り切った使い方に好意的な反応が見られました。

価格や維持費についても「維持費が安くていい」「この価格ならアリ」といったコメントが目立ち、コストパフォーマンスの高さに注目が集まっています。

また、「趣味として買うのは良さそう」「カスタムも楽しめそう」と、遊び心ある乗り物として興味を示す声も見られました。

総じてAPトライクは、「手軽さ」「実用性」「価格の安さ」が高く評価されており、実用車と趣味性を兼ね備えた存在としてSNSでも注目を集めているようです。