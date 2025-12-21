事故によって車いす生活を送るドイツ人の女性が、夢だった宇宙飛行に成功しました。車いす利用者としては世界で初めてだとみられます。

手を使って体をずらし、宇宙船に乗り込む女性。ヨーロッパの宇宙機関でエンジニアとして働いているミカエラ・ベントハウスさん（33）です。7年前、マウンテンバイクの事故で脊髄を損傷し、車いす生活を送っています。

20日、ベントハウスさんら6人を乗せた宇宙船がアメリカ・テキサス州から飛び立ちました。

宇宙船は高度100キロメートルを超えて宇宙空間に突入し、船内は無重力状態に。無重力空間を楽しんだ様子のベントハウスさん。打ち上げからおよそ10分後、無事に帰還しました。

ベントハウスさん

「夢は決して諦めてはいけないと思います。でも、実現する可能性が低い場合もあります。私は本当に運が良かった。みんながこの旅にイエスと言ってくれたことに、とても感謝しています」

宇宙船を打ち上げたブルーオリジン社は「車いす利用者として初の宇宙飛行となった」と報告し、「宇宙は全ての人のものだ」と喜びを綴っています。