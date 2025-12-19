鶴瓶＆ナインティナインの正月の風物詩ABEMAで放送決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年１月１日（木）夜11時より、『鶴瓶&ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』（以下、『鶴ナイ2026』）を放送することを決定した。
『鶴ナイ2026』は、20年以上にわたりお茶の間に笑いを届けてきたお正月の名物番組『志村&鶴瓶のあぶない交遊録』の志を受け継ぐ、年に一度の特別番組。笑福亭鶴瓶とナインティナインの岡村隆史、矢部浩之がタッグを組み、豪華ゲストと共に繰り広げる“新たなお正月の風物詩”をお届けする。
番組では、前身番組『志村&鶴瓶のあぶない交遊録』から数えて25周年という記念すべき節目を迎える「英語禁止ボウリング」を放送。「英語禁止ボウリング」では、鶴瓶チームとナインティナインチームが英語を一切話してはいけないというルールの中、白熱のボウリング対決を実施。ルールを破るごとに1,000円が罰金として没収される一方で、見事ストライクやスペアを獲得すると美女たちからの“ご褒美”をゲットできるのが本企画の醍醐味。ハラハラドキドキするご褒美に鶴瓶やナインティナインがついつい大興奮し、理性を失って英語を連発してしまう展開はまさに日本のお正月の伝統芸。
『鶴ナイ2026』では、鶴瓶とチームを組むタッグパートナーとして、霜降り明星・せいやが初参戦。過去に数々の伝説を生み出してきた「鶴瓶の相棒」という重圧のかかるポジションに抜擢されたせいやは、オープニングでは「これこそテレビというか…」「夢なんですよ！」と熱い意気込みを見せると収録後には「正月以外だったら炎上するやろな、というくらい全力でプレイヤーとして頑張りました」とコメントするほど体を張ったプレーを披露。進行役は、『鶴ナイ』ではお馴染みの顔となった南海キャンディーズの山里亮太が務め、予測不能な展開にツッコミを入れながら番組を盛り上げる。
さらに、25周年の記念回を祝うべく、豪華なゲスト陣が集結。「英語禁止ボウリング」の開幕を告げる始球式には、今年惜しまれつつ現役を引退した元プロ野球選手・中田翔が登場。収録後には「僕も含めて息子もナインティナインのお二人の大ファン」と語る中田が引退後の“初フルスイング”ならぬ魂の第一投を披露する。
また、対決をかき回す「助っ人ルール」には、各界のビッグネームが続々登場。舞台の告知をかけて“マッチ”こと近藤真彦、ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』の番宣を背負いSUPER EIGHTの横山裕が電撃参戦。登場時には「えーアカンて！」「分かってないで来たやろ！」とツッコミが飛び交い、大御所アイドルの参加で空気がさらにヒートアップする中、“ご褒美”にはまさかの江頭2:50が乱入。話題のゲームを模した狂気全開のネタを行うとボウリング場は恐怖と爆笑が入り混じった大騒ぎに。現場からは「こんな登場初めて見た！」とどよめきと怒号が巻き起こった。
なお、本番組はテレビ朝日にて2026年１月２日（金）深夜25時30分からも放送するほか、「ABEMA」では2025年12月19日（金）12時より『鶴ナイ2021』『鶴ナイ2022』『鶴ナイ2023』、12月24日（水）０時より『鶴ナイ2024』、12月28日（日）０時より『鶴瓶ナイ2025』を無料で公開。
さらに、「英語禁止ボウリング」に華を添えた美女たちの本編では描けなかった舞台裏を大公開。セクシーすぎるオーディション風景や舞台裏ではしゃぐ美女たちの姿を全てお届け。この模様は、2026年１月１日（木）深夜24時30分より放送する。
【出演者コメント】
●笑福亭鶴瓶
―本番組が長く続く秘訣
みんな本当に楽しんでやっているということですね。仕事だと思っていないんじゃないかな。どこかに「男のロマン」みたいなものがあるんですよね。いつまでも中学生のような気持ちが出る番組なんだと思います。「男の番組」って感じですね。
―視聴者へメッセージ
絶対に、損はさせませんよ。損はさせないから、絶対に見てください。
●ナインティナイン（岡村隆史・矢部浩之）
―本番組が長く続く秘訣
くだらなくて、ちょっとエロもあって。そういった男子がギャーギャー言っている感じが、特に男性陣に見てもらえているのかなという感じです。僕らがテレビを見ていた時のワクワク感というか、「楽しそうやな、そこに混ざりたいな」と思いながら見ていたような感覚で、今の視聴者の方も見てくれているのかなと思います。
―視聴者へメッセージ
今年も例年以上にスケベな番組になっておりますので（笑）。自分が参加しているつもりで、楽しんでいただきたいなと思います。笑いと、涙と、エロと。最高の「英語禁止ボウリング」になっているので、楽しみにしていただきたいです。
●霜降り明星・せいや（鶴瓶の相方）
―初出演の感想
本当に憧れの番組でした。出演が決まった時に思わず「うわー！」と叫んでしまうような番組って、だんだん少なくなってきていますが、今回は久しぶりに「うわ、見ていたテレビや！」と興奮しましたね。そこに入らせていただいたので、感慨深いものがありました。鶴瓶師匠とチームを組めたこともあり、とにかくずっと嬉しい収録でした。
―視聴者へメッセージ
本当に「お正月だからこそ」楽しめる番組だなと思います。正月以外だったら炎上するやろな、というくらい危ない番組ですので（笑）。皆さんに笑っていただけるように、全力でプレイヤーとして頑張りました。ぜひお楽しみください。
●中田翔（始球式にて出演）
―番組に参加した感想
僕も含めて息子もナインティナインのお２人の大ファンなので、お２人を初めて生で見られてすごく良かったなと思います。家ではずっと「オカザイル」の動画を流して、子供が一緒に踊っているくらいなので（笑）。バラエティを見るのは好きですが、実際に自分が出るというのはまた違った感情がありました。普段テレビで見ている人たちが目の前にいるというのは、やはりテンションが上がりますね。これからも色々とチャレンジしていけたらいいなとは思っています。
―視聴者へメッセージ
ずっと続いている面白い番組に、僕自身もこうして出させていただいて、すごく楽しかったです。結果はああいう形になってしまいましたけど（笑）、皆さんにもぜひ見てもらいたいなと思います。
（C）AbemaTV, Inc.
『鶴ナイ2026』は、20年以上にわたりお茶の間に笑いを届けてきたお正月の名物番組『志村&鶴瓶のあぶない交遊録』の志を受け継ぐ、年に一度の特別番組。笑福亭鶴瓶とナインティナインの岡村隆史、矢部浩之がタッグを組み、豪華ゲストと共に繰り広げる“新たなお正月の風物詩”をお届けする。
『鶴ナイ2026』では、鶴瓶とチームを組むタッグパートナーとして、霜降り明星・せいやが初参戦。過去に数々の伝説を生み出してきた「鶴瓶の相棒」という重圧のかかるポジションに抜擢されたせいやは、オープニングでは「これこそテレビというか…」「夢なんですよ！」と熱い意気込みを見せると収録後には「正月以外だったら炎上するやろな、というくらい全力でプレイヤーとして頑張りました」とコメントするほど体を張ったプレーを披露。進行役は、『鶴ナイ』ではお馴染みの顔となった南海キャンディーズの山里亮太が務め、予測不能な展開にツッコミを入れながら番組を盛り上げる。
さらに、25周年の記念回を祝うべく、豪華なゲスト陣が集結。「英語禁止ボウリング」の開幕を告げる始球式には、今年惜しまれつつ現役を引退した元プロ野球選手・中田翔が登場。収録後には「僕も含めて息子もナインティナインのお二人の大ファン」と語る中田が引退後の“初フルスイング”ならぬ魂の第一投を披露する。
また、対決をかき回す「助っ人ルール」には、各界のビッグネームが続々登場。舞台の告知をかけて“マッチ”こと近藤真彦、ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』の番宣を背負いSUPER EIGHTの横山裕が電撃参戦。登場時には「えーアカンて！」「分かってないで来たやろ！」とツッコミが飛び交い、大御所アイドルの参加で空気がさらにヒートアップする中、“ご褒美”にはまさかの江頭2:50が乱入。話題のゲームを模した狂気全開のネタを行うとボウリング場は恐怖と爆笑が入り混じった大騒ぎに。現場からは「こんな登場初めて見た！」とどよめきと怒号が巻き起こった。
なお、本番組はテレビ朝日にて2026年１月２日（金）深夜25時30分からも放送するほか、「ABEMA」では2025年12月19日（金）12時より『鶴ナイ2021』『鶴ナイ2022』『鶴ナイ2023』、12月24日（水）０時より『鶴ナイ2024』、12月28日（日）０時より『鶴瓶ナイ2025』を無料で公開。
さらに、「英語禁止ボウリング」に華を添えた美女たちの本編では描けなかった舞台裏を大公開。セクシーすぎるオーディション風景や舞台裏ではしゃぐ美女たちの姿を全てお届け。この模様は、2026年１月１日（木）深夜24時30分より放送する。
【出演者コメント】
●笑福亭鶴瓶
―本番組が長く続く秘訣
みんな本当に楽しんでやっているということですね。仕事だと思っていないんじゃないかな。どこかに「男のロマン」みたいなものがあるんですよね。いつまでも中学生のような気持ちが出る番組なんだと思います。「男の番組」って感じですね。
―視聴者へメッセージ
絶対に、損はさせませんよ。損はさせないから、絶対に見てください。
●ナインティナイン（岡村隆史・矢部浩之）
―本番組が長く続く秘訣
くだらなくて、ちょっとエロもあって。そういった男子がギャーギャー言っている感じが、特に男性陣に見てもらえているのかなという感じです。僕らがテレビを見ていた時のワクワク感というか、「楽しそうやな、そこに混ざりたいな」と思いながら見ていたような感覚で、今の視聴者の方も見てくれているのかなと思います。
―視聴者へメッセージ
今年も例年以上にスケベな番組になっておりますので（笑）。自分が参加しているつもりで、楽しんでいただきたいなと思います。笑いと、涙と、エロと。最高の「英語禁止ボウリング」になっているので、楽しみにしていただきたいです。
●霜降り明星・せいや（鶴瓶の相方）
―初出演の感想
本当に憧れの番組でした。出演が決まった時に思わず「うわー！」と叫んでしまうような番組って、だんだん少なくなってきていますが、今回は久しぶりに「うわ、見ていたテレビや！」と興奮しましたね。そこに入らせていただいたので、感慨深いものがありました。鶴瓶師匠とチームを組めたこともあり、とにかくずっと嬉しい収録でした。
―視聴者へメッセージ
本当に「お正月だからこそ」楽しめる番組だなと思います。正月以外だったら炎上するやろな、というくらい危ない番組ですので（笑）。皆さんに笑っていただけるように、全力でプレイヤーとして頑張りました。ぜひお楽しみください。
●中田翔（始球式にて出演）
―番組に参加した感想
僕も含めて息子もナインティナインのお２人の大ファンなので、お２人を初めて生で見られてすごく良かったなと思います。家ではずっと「オカザイル」の動画を流して、子供が一緒に踊っているくらいなので（笑）。バラエティを見るのは好きですが、実際に自分が出るというのはまた違った感情がありました。普段テレビで見ている人たちが目の前にいるというのは、やはりテンションが上がりますね。これからも色々とチャレンジしていけたらいいなとは思っています。
―視聴者へメッセージ
ずっと続いている面白い番組に、僕自身もこうして出させていただいて、すごく楽しかったです。結果はああいう形になってしまいましたけど（笑）、皆さんにもぜひ見てもらいたいなと思います。
（C）AbemaTV, Inc.