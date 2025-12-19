『葬送のフリーレン』第２期、１月からABEMAで無料配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気アニメ『葬送のフリーレン』第２期を2026年１月16日（金）より無料放送する。
『葬送のフリーレン』は、「週刊少年サンデー」（小学館刊）にて連載中、原作・山田鐘人、作画・アベツカサよるシリーズ世界累計部数3200万部を突破する同名漫画を原作としたアニメ作品。勇者たちによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、千年以上生きる魔法使い・フリーレンがかつて共に魔王を倒した勇者・ヒンメルの死をきっかけに“人を知るための旅”に出かける物語が描かれている。2023年９月から2024年３月までTVアニメが放送され、旅の中で出会う人々や新たな仲間との胸に刺さるドラマやセリフ、思わず笑ってしまうユニークなシーンや魔法による戦いの描写などが人気を博し、SNSで多くの関連ワードがトレンド入りするなどたちまち話題沸騰。そして2026年１月よりTVアニメ続編となる第２期が毎週金曜に放送開始。ファン待望の続編に多くの注目が寄せられている。
このたび「ABEMA」にて、2026年１月16日（金）から毎週金曜日夜24時より、TVアニメ『葬送のフリーレン』第２期の無料放送が決定。また、12月17日（水）より、待望の第２期開幕に向けた全話無料一挙放送も決定。12月17日（水）朝７時からと夜９時より、TVアニメ第１期全28話の全話無料一挙放送を実施し、合わせて第１期の全話無料配信。この12月から第２期の放送期間中はずっと第１期から第２期最新話まで全話を無料で楽しめる。
(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
