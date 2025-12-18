YouTuber・ヒカルが12月17日、「あんた絶対離婚するよ！細木先生にとんでもない予言をされてしまいました」と題した動画をアップ。

故・細木数子さんの娘で占い師の細木かおりさんから、「離婚したほうがいい」とアドバイスされたことが分かった。

「ヒカルさんはスタッフの勧めで、かおりさんに占ってもらうことに。すると現在は運気が最悪の『大殺界』に入っており、それは来年も続くものの、『下半期から良くなる』と鑑定されました」（芸能記者）

この後、話題はヒカルの結婚へ。5月、実業家・進撃のノアと“0日婚”を果たしたが、9月に“浮気OK”という「オープンマリッジ」宣言で炎上している。

「ヒカルさんが結婚について率直な意見を求めると、かおりさんは『はぁー』と大きく長いため息。なおもヒカルさんが『忖度なしで言ってほしい』と重ねてお願いすると、かおりさんは『やっぱりね、やめたほうがいい。離婚した方がいいよ』とバッサリ斬り捨てたのです」（同）

かおりさんの直言に、さすがのヒカルも「それ、ど、何が見てどうなるんですか？」と動揺していた。

「このあと、かおりさんは、夫婦がどちらも“天王星人マイナス”とであることを告げ、『非常に相性が悪い』と分析したのです。

さらにお互い大殺界の時期という悪いタイミングで結婚しているとして、『離婚した方がいいというか、離婚する可能性大なんですよ』『良きパートナーとは言えないわけですよ』とズバリ。

ヒカルさんは彼女から言われるたびに、黙り込んだり、うつむいていましたが、『結果的にそうなりつつある。これだけ炎上していると』と、ノアさんとの関係悪化を示唆していました。

Xではこの動画公開に対し、

《夫婦間の不和や価値観の不一致を世間の同意によって正当化したい意図が透けて見える》

《ヒカル、細木先生の動画出すのは離婚したいんだろうなぁ。 星ひとみ先生とかに占ってもらえばもっと世間の味方増えただろうに》

と、疑念を持つ声も見られる。芸能プロ関係者は一連の動画について語る。

「もちろん、かおりさんは今回の鑑定動画のなかで『当たる当たらないではなく、前もって知っておけば備えたり心構えができる』とも述べています。鑑定に従って離婚して正解かどうかは誰も分かりません。

ただ、かおりさんはこのあと、自らの手料理を振る舞いながら、ヒカルさんに『良いパパになると思うよ』『実際は家族とか、そういうコミュニケーションをとるってことは本来は絶対好きだから。この遺伝子を残さずどうするの』とエールを送っていました。ただ彼は『一旦とりあえず整理します』とだけ答えていました」

「オープンマリッジ宣言」で炎上し、登録者は最大507万人から481万人に減少。利益損失は約4億円ともされる。一方で宅配ピザ「ナポリの窯」の取締役就任など多角化を進め、再浮上の兆しも見えるヒカル。「この先はノリで生きるなよ」と核心を突いた、痛烈なダメ出しも受けていたが、はたしてーー。