東貴博「上野に行かなくてもパンダいるよ」１歳次女と浅草デート
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が17日、オフィシャルブログを更新。１歳の次女・萌歌（もか）ちゃんとの“浅草デート”の様子を公開した。
この日、東は『パンダもいる浅草花やしき最高！』と題してブログを更新。「もか様と浅草デート」と報告し「八郎じぃじに興味深々」と浅草六区通りに設置されている 東の父で昭和を代表するコメディアンの故・東八郎さんの写真を見上げる次女の姿を公開した。
東京・浅草の遊園地「浅草花やしき」にも行ってきた２人は「花やしき最高！」「もか様大興奮」とデートを満喫。「浅草花やしき」について「２歳児３歳児でも乗れる アトラクションが豊富」と幼い子どもでも安心して楽しめる点を強調し「上野に行かなくてもパンダいるよ」と園内のパンダの展示にも触れ、次女が興味津々だった様子を伝えた。
一方で「前は全然平気だったのに、鬼が怖くなったみたい」と以前とは違う反応を見せたことにも言及。「成長〜成長〜」と娘の成長を実感した様子で「ずっと力強く抱きしめてきた」と父親として嬉しそうに振り返った。
また、「浅草花やしき」を訪れるタイミングについても「この時期の花やしき、特に平日は狙い目」とおすすめ。「混まない 並ばない たくさん乗れる」「いい感じに狭いから おじいちゃんおばあちゃんにも優しい」と家族三世代で楽しめるスポットであることを力説した。
最後には「是非是非おすすめ！」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
東とタレントの安めぐみは2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
