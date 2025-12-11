ロッテが今季までＤｅＮＡでプレーしたアンドレ・ジャクソン投手（２９）と契約合意に達したことが１７日、分かった。近日中に発表される。最速１５９キロを誇り、武器のチェンジアップにスライダー、ナックルカーブを操る右腕の獲得は、手薄な先発の柱の１人として大きな期待がかかる。

ジャクソンは２日に保留選手名簿から外れ、自由契約選手として公示された。その後は残留交渉するＤｅＮＡを含めて、複数球団による争奪戦が展開されていた。その中で新天地としてロッテでのプレーを選択した。

メジャー３年間で通算１勝に終わったジャクソンは、２４年に来日してから覚醒した。来日２年目の今季は２５試合に先発して１０勝７敗、防御率２・３３の好成績。ＮＰＢでの２年間で１８勝１４敗、防御率２・６０の安定した成績を残している。

今季のロッテの先発陣は勝ち頭の種市が９勝８敗、次いで小島が８勝１０敗。ＦＡで加入した石川柊も４勝７敗に終わった。外国人ではボスが３勝９敗、サモンズが５勝５敗と期待に応えられなかった。

若手先発投手陣の成長もあるが、まだ未知数。サブロー監督を迎え、最下位からのチーム再建を目指すロッテにとって、先発投手の補強は急務だった。もじゃもじゃヘアにヒゲを蓄えた独特の風貌の持ち主が、大きな戦力になる。

◇アンドレ・ジャクソン（Ａｎｄｒｅ Ｊａｃｋｓｏｎ）１９９６年５月１日生まれ、米国アリゾナ州出身。３０歳。１９０センチ、９５キロ。右投げ右打ち。ユタ大在学中の１７年度ドラフト１２巡目でドジャースと契約。２１年にメジャーデビューを果たした。２３年シーズン中にパイレーツへ移籍。２４年ＤｅＮＡへ。同年ソフトバンクとの日本シリーズでは２試合に先発し１勝１敗、防御率１・５４で優秀選手賞を受賞した。