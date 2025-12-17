あいのり･桃「この感覚は初めて…」「すごすぎ韓国の美容医療…」
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が15日、オフィシャルブログを更新。韓国で受けた美容医療のダウンタイム中のリアルな肌状態を赤裸々に明かした。
これまでにも自身が受けた美容整形や韓国で受けたという美容施術の比較写真や顎下の脂肪吸引をした直後の様子などをブログで発信してきた桃。12日に更新したブログにて「施術がやばかった…！！最近も何度かシミのレーザーとか受けたりしてたんだけど、特にたいした変化がなく… でも、今回はすんごいよ…！めちゃくちゃ反応してる…！」と韓国で顔のシミを取る美容施術を受けたことを報告し、施術直後の写真を公開していた。
この日、桃は『顔中のシミが…浮き出てる。』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「顔が…ザラザラしています…！！！！」と切り出し「今までいろんな 美容医療やってきたけど、この感覚は初めて…」とこれまでにない肌の変化を報告するとともに、自身のドアップショットを公開。
頬を中心に細かな瘡蓋のような状態が広がっている様子に「こまかーーーーーーい瘡蓋が沢山できてる状態…！！」「触るとザラザラで、ファンデとか塗ると スポンジがザッザッって音なるレベル。笑」と思わず笑いを交えながらも、そのインパクトを率直につづった。
現在はダウンタイム５日目だという桃。「ここまでしっかり浮き出てくるなんて…すごすぎ韓国の美容医療の威力の凄さ！！」とその効果に驚きを隠せない様子。
２カ月ほど前に別のクリニックでフォトフェイシャルを受けた際には「何も反応しなかった」と振り返りつつ、今回施術を受けたK-CELLクリニックの「ULTRA」の強力さ を実感していることを明かした。
さらに、「そういえば…シミ取りレーザーダウンタイム５日目といえば…」と夫・しょうさんが以前施術を受けた際の変化を懐かしそうに回顧。「しょうくんのこの時！！！笑」「お母さんの変化も凄かった！！！笑」と過去のブログのリンクとともに家族の体験談も紹介した。
最後は「これはいつ綺麗になるんだろう…？！笑」と前向きにつづりつつ「これからはとにかくシミを作らないように地道に努力だ…」と今後の美容への意識を新たにし、 ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「肌綺麗」「シミめっちゃあるので気になります！」「一度取れたシミはもう再発しませんか？翔くんはどんな感じですか？」「キレイになるって色々大変」などの声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる 22年５月５日に第２子次男が誕生している。
これまでにも自身が受けた美容整形や韓国で受けたという美容施術の比較写真や顎下の脂肪吸引をした直後の様子などをブログで発信してきた桃。12日に更新したブログにて「施術がやばかった…！！最近も何度かシミのレーザーとか受けたりしてたんだけど、特にたいした変化がなく… でも、今回はすんごいよ…！めちゃくちゃ反応してる…！」と韓国で顔のシミを取る美容施術を受けたことを報告し、施術直後の写真を公開していた。
頬を中心に細かな瘡蓋のような状態が広がっている様子に「こまかーーーーーーい瘡蓋が沢山できてる状態…！！」「触るとザラザラで、ファンデとか塗ると スポンジがザッザッって音なるレベル。笑」と思わず笑いを交えながらも、そのインパクトを率直につづった。
現在はダウンタイム５日目だという桃。「ここまでしっかり浮き出てくるなんて…すごすぎ韓国の美容医療の威力の凄さ！！」とその効果に驚きを隠せない様子。
２カ月ほど前に別のクリニックでフォトフェイシャルを受けた際には「何も反応しなかった」と振り返りつつ、今回施術を受けたK-CELLクリニックの「ULTRA」の強力さ を実感していることを明かした。
さらに、「そういえば…シミ取りレーザーダウンタイム５日目といえば…」と夫・しょうさんが以前施術を受けた際の変化を懐かしそうに回顧。「しょうくんのこの時！！！笑」「お母さんの変化も凄かった！！！笑」と過去のブログのリンクとともに家族の体験談も紹介した。
最後は「これはいつ綺麗になるんだろう…？！笑」と前向きにつづりつつ「これからはとにかくシミを作らないように地道に努力だ…」と今後の美容への意識を新たにし、 ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「肌綺麗」「シミめっちゃあるので気になります！」「一度取れたシミはもう再発しませんか？翔くんはどんな感じですか？」「キレイになるって色々大変」などの声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる 22年５月５日に第２子次男が誕生している。