£Õ»ú¹©»ö¤Î²á¹ó¤¹¤®¤ë³¤³°¥í¥±¡¡¥¢¥Þ¥¾¥óÀî¤Ç¡ÖÉôÂ²¤ÎÊý¤ËÈ¯Ë¤¤µ¤ì¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö£Õ»ú¹©»ö¡×¤Î±×»ÒÂîÏº¡Ê£´£·¡Ë¤ÈÊ¡ÅÄ·°¡Ê£´£·¡Ë¤¬¡¢£±£¶ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²á¹ó¤Ê³¤³°¥í¥±¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤Ï¡¢Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¡ÖÉôÂ²¤ÎÊý¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¹Ô¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯Ë¤¤µ¤ì¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂç»È´Û¤ËÆ¨¤²¹þ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±×»Ò¤â¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤¢¤ì¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¥¢¥Þ¥¾¥óÀî¤òÌÚ¤ÎÁ¥¤Ç²¿»þ´Ö¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡Ö²¶¤é¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥¦¥È¥¦¥È¿²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤éÁû¤¬¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÊ¡ÅÄ¤â¡Ö²£¥µ¥¤¥É¤Ë¸½ÃÏ¤ÎÉôÂ²¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¤Î¿Í¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤«¤Ê¤ó¤«¤Ç¡Ø»ß¤Þ¤ì¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á¥Æ¬¤Ï¡Ø´Ø·¸¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡Ê½ÆÀ¼¤¬¡Ë¡Ø¥Ñ¥¡¥ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Î¿Í¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¡¢¤º¡¼¤Ã¤È°ìÈÕÏÃ¤·¤ÆÂç¾æÉ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²òÊü¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤Ò¤È¤Þ¤º°Â¿´¡£
¡¡²á¹ó¤Ê¥í¥±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¶¤é¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»È¤ï¤ì¤ë¿È¤È¤·¤Æ¤Ï»×¤¦¡×¤È¼«µÔ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£