極楽とんぼ･山本圭壱、１歳愛娘のにこにこ散歩ショット公開
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が14日、オフィシャルブログを更新。妻で元AKB48でタレントの西野未姫を仕事現場まで送り届けたあと、１歳の愛娘・にこりちゃんと“にこにこ散歩”を楽しんだ様子を報告し、ファンをほっこりさせている。
この日、『にこにこ散歩』と題してブログを更新すると「未姫さんを仕事の現場まで送っていったパパ本圭壱とにこりさん」とつづり、父娘でのひとときを紹介。「ちょいとお散歩でもしましょうかね」とベビーカーは使わずに散歩へ出かけたことを明かした。
落ち葉が広がる道を小さな足で一生懸命歩く娘の後ろ姿や振り返って手を伸ばす様子、満面の笑みを浮かべる姿など、成長を感じさせる写真が多数公開。山本は「さぁさぁどうぞどうぞ」「お先にお好きなように歩いていきなさい」と優しく見守りながら「はいポーズ」「ほいポーズ」と声をかけ、娘の一挙手一投足を楽しんでいる様子をつづった。
「ぐるっと歩いてここまできましたぁ」と振り返りつつ「と言っても私の抱っこですけどね」と途中からは抱っこでの散歩だったことも告白。「本日はベビーカーなしなのよ」といい、父としての奮闘ぶりをユーモラスに伝えた。
さらに「モデルさんみたいなウォークですね」と親バカ全開なコメントも添え、「１時間ちょっとのお散歩でした」と満足げに報告し、最後は「また散歩の報告しますねー またねー」とブログを締めくくった。
この投稿にファンから「かわいい」「可愛すぎます！！！！！」「癒し」「手を伸ばしてるのがきゅん」「 パパ本さんみたいなパパ欲しかったなぁ」「ステキな時間のシェアありがとう」「みきちゃんもこの写真見たら安心だわ」「にこりちゃん益々可愛くなりましたね」「天使じゃん」「父と娘のやりとり癒されます」 「にこりちゃんのコーデ可愛くて素敵」「モデルさんみたい」などの声が寄せられている。
山本は2022年11月に西野と結婚。2024年10月に第１子となる長女が誕生し、ブログでは“パパ本圭壱”としての日常を愛情とユーモアを込めて発信し続けている。
