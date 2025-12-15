実業家で元グラビアアイドルの小阪由佳が11月29日、都内で写真集「until the end〜裸洗〜」（双葉社）と自伝的エッセー「六本木洗脳」（晶文社）の発売イベントを行った。

写真集、エッセーを同時発売したことについて「写真集は今の自分を改めて出したいと思いましたが、自伝を書くのはとても勇気がいるものでした。本を書こうというより、ある日突然自分を洗脳した方を偶然テレビで見てしまって、その衝撃と恐怖が自分の中でたまらなくて、どうにか昇華しなければと思って、ペンを取ったことがキッカケです」と説明した。

「洗脳した女性」との出会いは2005年ごろ。きっかけは番組での共演だった。最初は普通の話をしていたが、芸能界で生き残る方法などを聞いているうちに、彼女から「太ったら話題になるよ」と言われたという。

■「後悔をどうしたら後悔ではなくするための旅でした」

激太りし、他者へ“口撃”することなどもあったが「私はそのとき心を捨てていたので……。後から後悔して反省しました。戻れないという感じでしたね」と胸中を明かした。

「2年ぐらい洗脳されてましたね。なかなか縁が切れなかったけど、お金が尽きたんです。洗脳されている時は働いてなかったので、貯金が底をついた時に、生きるか死ぬかの選択に迫られて、私は生きる方を選択しました。そこからは早かったですね」と明かした。

彼女は続けた。

「洗脳が解けてから15年間は、自分の後悔をどうしたら後悔ではなくするための旅でした。この経験を伝えることで、読んだ方がなにか気付いたりとか、この本に出合えてよかったと思ってくれたらうれしいです」としみじみ語った。