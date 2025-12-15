¿À¸ÍÃ¸Ï©ÌÄÌçÆ»¤Ï35㎞½ÂÂÚ¤Î¸«¹þ¤ß¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¡ÚÆÁÅç¡Û
¹âÂ®Æ»Ï©³Æ¼Ò¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿À¸ÍÃ¸Ï©ÌÄÌç¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±3Æü¤Ë¾å¤êÀþ¤ÇºÇÄ¹¤Ç35㎞¤Î½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¹âÂ®Æ»Ï©³Æ¼Ò¤Ï¡¢12·î26Æü¤«¤é1·î4Æü¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï10Æü´Ö¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ»Í¹âÂ®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿À¸ÍÃ¸Ï©ÌÄÌç¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¤Ï¡¢5㎞°Ê¾å¤Î½ÂÂÚ¤¬¡¢10Æü´Ö¤Ç¾å²¼Àþ¹ç¤ï¤»¤Æ3²óÈ¯À¸¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Í¥¯¥¹¥³À¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤ÎÆÁÅç¼«Æ°¼ÖÆ»¤È¹â¾¾¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë5㎞°Ê¾å¤Î½ÂÂÚ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¹âÂ®Æ»Ï©³Æ¼Ò¤Ï½ÂÂÚ´ËÏÂ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢½ÂÂÚ¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ëÆü¤ä»þ´ÖÂÓ¤òÈò¤±¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£