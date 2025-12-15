大きなクッションにすっぽり収まってリラックスする子猫さん。ママがキルトケットを掛けて15分後に見てみると、まさかの姿で...。

話題の投稿は記事執筆時点で27万回再生を突破し、「とっぷり。気持ち良さそうにゃん」「犯罪級に可愛い」「あかちゃんでちゅね。可愛いでちゅ」「猫もヨギボーにダメにされたにゃ」といったコメントが寄せられています。

テノンちゃんのリラックスタイム

Instagramアカウント『tennon♥ │ スコティッシュ』に投稿されたのは、スコティッシュストレート「テノン」ちゃんの姿。生後8ヶ月だというテノンちゃん。おもちゃで遊んだりママさんに甘えたり、充実した毎日を過ごしているそう。

ある日、テノンちゃんが大きなクッションに仰向けの状態で寄りかかっていたといいます。気持ち良さそうにくつろぐ姿を見て、ママさんはテノンちゃんの体にキルトケットを掛けてあげたのだとか。

気持ち良すぎて人間化

15分くらいしてママさんが見に行くと、なんとテノンちゃんがさっきと全く同じ格好でくつろいでいたといいます。「極楽ニャ」と聞こえてきそうなくつろぎっぷり。まるでテノンちゃんの中に、小さな人間が入っているようです。

テノンちゃんの姿を見たママさんは思わず、「あなた、まだそのまんまなの？！」と突っ込んでしまったそう。クッションにキルトケットの組み合わせは最高に気持ち良かったようで、テノンちゃんは動きたくなくなった模様。

猫をダメにするクッション

ママさんがキルトケットをめくってみると、テノンちゃんはクッションにすっぽりと収まっていたのだとか。このクッションは「人間をダメにする」と謳われているそうですが、「猫もダメにする」ことが判明したようです。

ママに「寝てていいよ、気持ちいいね」と再びケットを掛けてもらい、至福の表情を浮かべたというテノンちゃん。このまま、もうしばらく動かなさそうな様子。

すっかりクッションを気に入ったテノンちゃんを見て、ママさんは「赤ちゃんみたいで可愛い」と思ったそう。ふかふかのクッションにキルトケット、ママさんの愛情のおかげで素敵なリラックスタイムを過ごしたテノンちゃんでした。

投稿には、「赤ちゃんみたいでじっと待ってたんですね。可愛い」「ご満悦の表情してますね」「ヨギボー気持ちいいもんね。素敵な飼い主で猫ちゃんも幸せそう」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『tennon♥ │ スコティッシュ』には、今回紹介したテノンちゃんの愛らしい成長の記録が投稿されています。

