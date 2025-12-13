ÁÆÉÊ¡Ö¥ì¥Ù¥ëÄã¤¹¤®¡×¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡ÖTHE W¡×¤Î¡Ö¿É¸ý¡×½é¿³ºº¤ËÃíÌÜ¡Öytv¡×¤ÏºÆÀ¸²ó¿ô£·ÇÜ¤Ë
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï13Æü¡¢¸á¸å7»þ¤«¤é¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡¡THE W 2025¡×¤òÀ¸ÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
º£Âç²ñ¤Ï²áµîºÇÂ¿1044ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ëÃæ¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î12ÁÈ¤«¤é4ÁÈ¸º¤Î8ÁÈ¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¡£5ÁÈ¤¬½é¿Ê½Ð¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´é¤Ö¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¤Ïº°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¡Ê¾¾ÃÝ·ÝÇ½¡¢2Ç¯Ï¢Â³5ÅÙÌÜ¡Ë¡¢¤â¤á¤ó¤È¡Ê¥Þ¥»¥·ÝÇ½¼Ò¡¢½é¡Ë¡¢ÅÅµ¤¥¸¥å¡¼¥¹¡ÊµÈËÜ¶½¶È¡¢½é¡Ë¡¢¥¨¥ë¥Õ¡Ê4Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¡¢µÈËÜ¶½¶È¡Ë¡¢¥Ë¥Ã¥Á¥§¡Ê7Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¡¢¥Þ¥»¥·ÝÇ½¼Ò¡Ë¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤¢¤ä¡Ê½é¡¢¥½¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Ä¡Ë¡¢¥ä¥á¥Ô¡Ê½é¡¢µÈËÜ¶½¶È¡Ë¡¢¥Ñ¥ó¥ÄËüÇî¡Ê½é¡¢µÈËÜ¶½¶È¡Ë¡£
»Ê²ñ¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¸åÆ£µ±´ð¡¢Æ±¶É¤Î¹õÅÄ¤ß¤æ¥¢¥Ê¤¬Ã´Åö¡£º£Ç¯¤Î¿³ºº°÷¤ÏóÊÎÛ¤ÎÀîÅçÌÀ¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥ºÅÄÃæÂî»Ö¡¢¾Ð¤¤ÈÓ¤ÎÅ¯É×¡¢Í§¶á¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Î¥ê¥ó¥´¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤Î7¿Í¡£
ÁÆÉÊ¤ÏÈÖÁÈ¸ø¼°X¤ÎÆ°²è¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¿³ºº°÷¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖTHE W¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÃÊ¡¢¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤¿¤Þ¤Ë¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢¤¦¡¼¤ó¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¿Í¤Ï¤¤¤¿¤ê¡¢µ±¤¯²¿¤«¸÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¼þ¤ê¤Î¿³ºº°÷¤â¥Ü¥±¥Ã¤È¤·¤Æ¡Ø¤É¤Ã¤Á¤â¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ä¤Ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤Ã¤Á¤â¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤»þ¤Ë¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤ÏËÍ¤¬°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¥Í¥¿¤Ë¤ÏÌÌÇò¤¤¤È¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¾¤Î¿³ºº°÷¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÆü¥Æ¥ì¤¬·ì¤Î³¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£²¶¤âËÜµ¤¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤ï¤¶¤È°¤¯¸À¤¦¤È¤«¡¢µÕ¤Ë¤ï¤¶¤È¡Ø¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£ËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ÁÆÉÊ¤Ïº£Ç¯3·î¡ÖytvÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ·èÄêÀï¡×¤Ç¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î¿³ºº°÷¤Ë½¢Ç¤¡£¿É¸ý¤Ê¤¬¤é¤â°¦¤Î¤¢¤ë¿³ºº¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖTHE W¡×¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¿³ºº°÷¤âÆ±ÍÍ¤ËÃíÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ÁÆÉÊ¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÁÆÉÊ¤Î¥í¥±¡×Æâ¤Î¡ÖºÇ¶á¤Î¤ª¾Ð¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸ì¤ëÁÆÉÊ¡×¤Ç¡ÖytvÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ·èÄêÀï¡×¤Î¿³ºº°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö²¶¤Ê¡¢ytv½Ð¤Æ¤Ê¡¢TVer¡Ê¥Æ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ë¤ÎºÆÀ¸¿ô¤Ê¡¢7ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢ytv¤Î¼ÒÄ¹¤¬ÄêÎã²ñµÄ¤È¤«¤Ç¤â¸ÀµÚ¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤ä¤Í¤ó¤±¤É¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£