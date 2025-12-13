¡Ö¤¨¤Ã¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤Î¡ª¡©¡×ÍèÇ¯60ºÐ¡Ä¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡¢Âçºå¤ÎÃÏ²¼Å´±Ø¤Ë¸½¤ì¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È¼ã¤¤¡×¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö´ñÀ×¤Î59ºÐ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë½Ð¿È¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡¢¥Á¥å¥¢¥ó¥É¡¦¥¿¥ó¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤¬12·î12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍèÇ¯60ºÐ¡Ä¡Ö¤º¤Ã¤È¼ã¤¤¡×¡Ö30Âå¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼»¦Åþ
¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÇÃÏ²¼Å´¤Î±Ø¥Û¡¼¥à¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¥Á¥å¥¢¥ó¥É¡¦¥¿¥ó¤µ¤ó¡£»£±Æ¾ì½ê¤ÏÂçºå¤ÎÃÏ²¼Å´¸æÆ²¶ÚÀþ¤Î±Ø¼þÊÕ¤È»×¤ï¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö´ñÀ×¤Î59ºÐ¤¬Âçºå¤ËÍè¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤Î¡ª¡©¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬»¦Åþ¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯60ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡Ö60ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÇú¥¤¥±¡×¡ÖËÜÊª¤À¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¼ã¤¤¡×¡Ö¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö30Âå¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É´¶Ã²¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥å¥¢¥ó¥É¡¦¥¿¥ó¤µ¤ó¤Ï1966Ç¯3·îÀ¸¤Þ¤ì¡£¥â¥Ç¥ë¤ä²Î¼ê¡¢¼Ì¿¿²È¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï170Ëü¿ÍÄ¶¡£ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÆùÂÎ¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖVogue¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤âÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö´ñÀ×¤Î59ºÐ¡× ¡ÖÀ¤³¦°ì¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡ÖÈþËâÃË¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£