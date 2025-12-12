MORISAKI WIN、TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』EDテーマ「Back to Back」2026年1月7日より配信開始!!

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

シリーズ累計200万部突破、氷の貴公子×効率厨サラリーマンが織りなす大人気異世界BL『異世界の沙汰は社畜次第』。

本作は、聖女召喚に巻き込まれた三十路手前のサラリーマン・近藤誠一郎(CV.伊東健人)が、転移先の異世界ロマーニ王国でも経理課で働くことになり、氷の貴公子・アレシュ(CV.前野智昭)らと出会っていく様子が描かれている、異世界×仕事×BLといった異色の組み合わせが生み出す新感覚ファンタジー物語。

本作品のエンディングを飾る、MORISAKI WINが歌う「Back to Back」の配信が2026年1月7日よりスタートすることが決定した。

本楽曲は物語のテーマでもある「仕事」を頑張る人にそっと寄り添う様な心地の良いリズムにMORISAKI WINの柔らかい歌声でやさしく背中を押してくれる様な暖かくハートフルな1曲となっている。

TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』メインPV第2弾では、MORISAKI WIN 「Back to Back」の音源のほか、森崎ウィンが演じるシーロのボイスに触れることができるので、チェックしてほしい。

●リリース情報

「Back to Back」

作詞・作曲：園田健太郎 編曲：岸田勇気

2026年1月7日より配信開始!!

iTunes Store、レコチョクなど国内主要ダウンロード配信サイトにてご購入頂けます。またApple Music、LINE MUSIC、 Spotifyなど国内主要ストリーミング配信サイトでもお楽しみ頂けます。

●作品情報

、TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』



2026年1月6日（火）よりAT-X 、TOKYO MX、BS11ほかにて放送開始！

各配信サイトでも順次配信予定！

AT-X 毎週火曜 23：00〜 ※リピート放送 毎週木曜11：00〜／毎週月曜17：00〜

TOKYO MX 毎週火曜 24：30〜

BS11 毎週火曜 24：30〜

サンテレビ 毎週火曜 24：30〜

KBS京都 毎週火曜 24：30〜

※放送日時は変更となる場合がございます。

【スタッフ】

原作：八月 八（KADOKAWA刊）

原作イラスト：大橋キッカ

監督：石平信司

助監督：山田 晃

シリーズ構成：中村能子

キャラクターデザイン：藤井まき

美術監督：黛 昌樹

色彩設計：桂木今里

撮影監督：下崎 昭

編集：白石あかね

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

録音：鶴巻慶典

音響制作：サウンドチーム・ドンファン

音楽：大橋 恵

音楽制作：日本コロムビア

アニメーション制作：スタジオディーン

製作：「異世界の沙汰は社畜次第」製作委員会

【キャスト】

近藤誠一郎 :伊東健人

アレシュ・インドラーク :前野智昭

ノルベルト :山下誠一郎

カミル :東地宏樹

ユーリウス :山口智広

白石優愛 :鎌倉有那

イスト :虎島貴明

シーロ :森崎ウィン

オルジフ :興津和幸

セリオ :井澤詩織

シーグヴォルド :小野友樹

MUSIC

OPテーマ

kobore「Magic」

EDテーマ

MORISAKI WIN 「Back to Back」

●ライブ情報

Back to Back Billboard Live

カルテット編成で魅せる特別公演

2026年2月8日(日)THE CLUB NAGASAKI

1stステージ 開場13:00 開演14:00 / 2ndステージ 開場16:00 開演17:00

2026年2月11日(水・祝)ビルボードライブ大阪

1stステージ 開場15:00 開演16:00 / 2ndステージ 開場18:00 開演19:00

2026年2月14日(土)ビルボードライブ横浜

1stステージ 開場14:00 開演15:00 / 2ndステージ 開場17:00 開演18:00

©2026 八月八・大橋キッカ／KADOKAWA／「異世界の沙汰は社畜次第」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』公式サイト

https://iseshachi.com/

森崎ウィン コロムビアインターナショナルページ

https://columbia.jp/morisakiwin/

森崎ウィンオフィシャルサイト

https://www.stardust.co.jp/section1/profile/morisakiwin.html