MORISAKI WIN、TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』EDテーマ「Back to Back」2026年1月7日より配信開始!!
シリーズ累計200万部突破、氷の貴公子×効率厨サラリーマンが織りなす大人気異世界BL『異世界の沙汰は社畜次第』。
本作は、聖女召喚に巻き込まれた三十路手前のサラリーマン・近藤誠一郎(CV.伊東健人)が、転移先の異世界ロマーニ王国でも経理課で働くことになり、氷の貴公子・アレシュ(CV.前野智昭)らと出会っていく様子が描かれている、異世界×仕事×BLといった異色の組み合わせが生み出す新感覚ファンタジー物語。
本作品のエンディングを飾る、MORISAKI WINが歌う「Back to Back」の配信が2026年1月7日よりスタートすることが決定した。
本楽曲は物語のテーマでもある「仕事」を頑張る人にそっと寄り添う様な心地の良いリズムにMORISAKI WINの柔らかい歌声でやさしく背中を押してくれる様な暖かくハートフルな1曲となっている。
TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』メインPV第2弾では、MORISAKI WIN 「Back to Back」の音源のほか、森崎ウィンが演じるシーロのボイスに触れることができるので、チェックしてほしい。
●リリース情報
「Back to Back」
作詞・作曲：園田健太郎 編曲：岸田勇気
2026年1月7日より配信開始!!
iTunes Store、レコチョクなど国内主要ダウンロード配信サイトにてご購入頂けます。またApple Music、LINE MUSIC、 Spotifyなど国内主要ストリーミング配信サイトでもお楽しみ頂けます。
●作品情報
、TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』
2026年1月6日（火）よりAT-X 、TOKYO MX、BS11ほかにて放送開始！
各配信サイトでも順次配信予定！
AT-X 毎週火曜 23：00〜 ※リピート放送 毎週木曜11：00〜／毎週月曜17：00〜
TOKYO MX 毎週火曜 24：30〜
BS11 毎週火曜 24：30〜
サンテレビ 毎週火曜 24：30〜
KBS京都 毎週火曜 24：30〜
※放送日時は変更となる場合がございます。
【スタッフ】
原作：八月 八（KADOKAWA刊）
原作イラスト：大橋キッカ
監督：石平信司
助監督：山田 晃
シリーズ構成：中村能子
キャラクターデザイン：藤井まき
美術監督：黛 昌樹
色彩設計：桂木今里
撮影監督：下崎 昭
編集：白石あかね
音響監督：はたしょう二
音響効果：出雲範子
録音：鶴巻慶典
音響制作：サウンドチーム・ドンファン
音楽：大橋 恵
音楽制作：日本コロムビア
アニメーション制作：スタジオディーン
製作：「異世界の沙汰は社畜次第」製作委員会
【キャスト】
近藤誠一郎 :伊東健人
アレシュ・インドラーク :前野智昭
ノルベルト :山下誠一郎
カミル :東地宏樹
ユーリウス :山口智広
白石優愛 :鎌倉有那
イスト :虎島貴明
シーロ :森崎ウィン
オルジフ :興津和幸
セリオ :井澤詩織
シーグヴォルド :小野友樹
MUSIC
OPテーマ
kobore「Magic」
EDテーマ
MORISAKI WIN 「Back to Back」
●ライブ情報
Back to Back Billboard Live
カルテット編成で魅せる特別公演
2026年2月8日(日)THE CLUB NAGASAKI
1stステージ 開場13:00 開演14:00 / 2ndステージ 開場16:00 開演17:00
2026年2月11日(水・祝)ビルボードライブ大阪
1stステージ 開場15:00 開演16:00 / 2ndステージ 開場18:00 開演19:00
2026年2月14日(土)ビルボードライブ横浜
1stステージ 開場14:00 開演15:00 / 2ndステージ 開場17:00 開演18:00
©2026 八月八・大橋キッカ／KADOKAWA／「異世界の沙汰は社畜次第」製作委員会
関連リンク
TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』公式サイト
https://iseshachi.com/
森崎ウィン コロムビアインターナショナルページ
https://columbia.jp/morisakiwin/
森崎ウィンオフィシャルサイト
https://www.stardust.co.jp/section1/profile/morisakiwin.html