韓国、財政赤字が止まらず　歴代3番目の8兆6千億円超、前年比1兆円超の悪化

韓国で、今年10月まで累積した国の財政赤字規模が86兆ウォン（日本円＝約8兆6000億円）に達し、歴代3番目に大きい数値を記録した。

12月11日、企画財政部が発表した「月間財政動向12月号」によれば、10月末基準の総収入は540兆8000億ウォン（約54兆800億円）で、昨年の同期間より42兆1000億ウォン（約4兆2100億円）増加した。

国税収入は330兆7000億ウォン（約33兆700億円）で、前年対比37兆1000億ウォン（約3兆7100億円）増えた。

このうち、法人税が22兆2000億ウォン（約2兆2200億円）増加。所得税も11兆1000億ウォン（約1兆1100億円）増え、全体の税収増加を牽引した。税外収入も2兆3000億ウォン（約2300億円）、基金収入も2兆8000億ウォン（約2800億円）とそれぞれ増加した。

一方、総支出は584兆8000億ウォン（約58兆4800億円）で、昨年より55兆6000億ウォン（約5兆5600億円）増えた。これにより、総収入から総支出を引いた統合財政収支は44兆ウォン（約4兆4000億円）の赤字を記録した。

国民年金など4大保障性基金を除いた管理財政収支は、86兆1000億ウォン（約8兆6100億円）の赤字として集計された。これは同じ期間基準で2020年に記録した90兆6000億ウォン（約9兆600億円）、2022年の86兆3000億ウォン（約8兆6300億円）に続き3番目に大きい規模だ。前年同期比では赤字幅が10兆5000億ウォン（約1兆500億円）拡大した。

中央政府基準の国家債務は10月末で1275兆3000億ウォン（約127億5300億円）とし、前月より16兆3000億ウォン（約1兆6000億円）増えた。

一方、11月の国庫債発行規模は15兆6000億ウォン（約1兆5600億円）と集計された。11月の国庫債金利は、市場の金利動向に対する期待変化などの影響で前月より上昇した。

1月から11月までの国庫債発行量は220兆8000億ウォン（約22兆800億円）で、年間総発行限度の95.5％を満たした。

