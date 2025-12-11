日テレ「今年イチバン聴いた歌」第1弾アーティスト解禁 BMSGアーティストの豪華コラボも決定
【モデルプレス＝2025/12/11】俳優の志尊淳と新木優子がMCを務める、音楽の祭典「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」（午後5時30分〜10時54分）が、12月29日に日本テレビ系にて生放送。この度、第1弾出演アーティストが解禁された。
【写真】STARTOアイドル・BMSGアーティストら豪華集結 番組出演者
同番組では、豪華アーティストがホテルニューオータニ幕張に集結。「今年イチバン聴いた歌」を幕張から届ける。今回も、2025年にストリーミングチャートを席巻したアーティストが続々と登場。第1弾アーティストとして発表されたのは、2025年上半期を振り返るランキングで“海外で最も再生された国内アーティスト”の1位に輝いたAdo、年間ランキングの「海外で再生された国内楽曲」、そして、Billboard JAPAN年間ランキングの「世界で最も聴かれた日本の楽曲」でも、2024年の「Bling-Bang-Bang-Born」に続き「オトノケ」が1位を獲得し、グローバル規模での支持を得ているCreepy Nuts、2025年の4月にリリースした楽曲「夢中」のストリーミング全世界累計再生回数 が自身最速で1億回再生を突破したBE:FIRST。
}2025年の4月にデビューし、ストリーミング1億回再生を記録した楽曲を5曲持ち、国内女性ダンス＆ボーカルグループとしては史上最多、さらに国内ダンス＆ボーカルグループ全体としても歴代2位という快挙を達成したHANA、年間ランキングで“国内で最も再生されたダンス&ボーカルグループ”の1位に輝いたNumber_i、グループ全楽曲の累計ストリーミング数100億回を突破し、K-POPグループとしては史上3組目となる快挙を達成、さらに米ビルボード200にて8作連続1位という全世界アーティスト史上初の快挙を達成したStray Kids。
2025年の6月にヒット曲「チャンカパーナ」の英語バージョンを配信し、大きな話題となったNEWS。2025年の9月に総合ソング・チャート“JAPAN HOT 100”で、自身の楽曲が首位を獲得し総合首位を獲得した楽曲が4曲となったなにわ男子、2025年の3月に総合ソング・チャート“JAPAN HOT 100”で、自身の楽曲が初の総合首位を獲得したTravis Japan。他にも、2025年に活躍したアーティストの出演が決定。中島健人、T.N.T、超特急、NEXZ、MAZZELなど、国内外で話題となったアーティストがホテルニューオータニ幕張に集結する。
さらに、番組ではドリームステージも決定。ドリームステージ1つ目は、2025年日本の音楽シーンを盛り上げたSKY-HI率いるBMSGアーティストによる一夜限りのファミリーコラボレーション。BMSGの人気アーティストが、メドレー形式で出演する。SKY-HIの元に、BE:FIRST、MAZZEL、HANA、STARGLOWのBMSG所属グループ4組が集結。互いの楽曲にも参加する。一夜限りの、ここでしか観られない圧巻のステージ、豪華コラボレーションが見どころとなる。
出演アーティスト：SKY-HI、BE:FIRST、MAZZEL、HANA、STARGLOW
2022年に誕生以来、多くの反響を集めてきた同番組。4回目の放送となる今回は、番組史上最長となる5時間30分の生放送としてスケールアップし、ホテルニューオータニ幕張から届ける。番組では、ストリーミングサービスのデータをもとに、様々なジャンルで2025年に最も聴かれた曲・アーティストを発表。2025年、全世代が聴いてきた曲を秘蔵映像もまじえてたっぷりと放送するほか、豪華出演アーティストが「今年イチバン聴かれた歌」を生パフォーマンスする。（modelpress編集部）
・番組名：「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」
・放送日：2025年12月29日（月）午後5時30分〜10時54分
・出演者：MC：志尊淳、新木優子
・出演アーティスト：Ado、Creepy Nuts、SKY-HI（ドリームステージ出演）、STARGLOW（ドリームステージ出演）、Stray Kids、超特急、T.N.T、Travis Japan、TREASURE、中島健人、なにわ男子、Number_i、NEWS、NEXZ、HANA、BE:FIRST、MAZZEL
【Not Sponsored 記事】
【写真】STARTOアイドル・BMSGアーティストら豪華集結 番組出演者
◆「今年イチバン聴いた歌」第1弾アーティスト発表
同番組では、豪華アーティストがホテルニューオータニ幕張に集結。「今年イチバン聴いた歌」を幕張から届ける。今回も、2025年にストリーミングチャートを席巻したアーティストが続々と登場。第1弾アーティストとして発表されたのは、2025年上半期を振り返るランキングで“海外で最も再生された国内アーティスト”の1位に輝いたAdo、年間ランキングの「海外で再生された国内楽曲」、そして、Billboard JAPAN年間ランキングの「世界で最も聴かれた日本の楽曲」でも、2024年の「Bling-Bang-Bang-Born」に続き「オトノケ」が1位を獲得し、グローバル規模での支持を得ているCreepy Nuts、2025年の4月にリリースした楽曲「夢中」のストリーミング全世界累計再生回数 が自身最速で1億回再生を突破したBE:FIRST。
2025年の6月にヒット曲「チャンカパーナ」の英語バージョンを配信し、大きな話題となったNEWS。2025年の9月に総合ソング・チャート“JAPAN HOT 100”で、自身の楽曲が首位を獲得し総合首位を獲得した楽曲が4曲となったなにわ男子、2025年の3月に総合ソング・チャート“JAPAN HOT 100”で、自身の楽曲が初の総合首位を獲得したTravis Japan。他にも、2025年に活躍したアーティストの出演が決定。中島健人、T.N.T、超特急、NEXZ、MAZZELなど、国内外で話題となったアーティストがホテルニューオータニ幕張に集結する。
◆SKY-HI率いるBMSG、一夜限りのコラボ決定
さらに、番組ではドリームステージも決定。ドリームステージ1つ目は、2025年日本の音楽シーンを盛り上げたSKY-HI率いるBMSGアーティストによる一夜限りのファミリーコラボレーション。BMSGの人気アーティストが、メドレー形式で出演する。SKY-HIの元に、BE:FIRST、MAZZEL、HANA、STARGLOWのBMSG所属グループ4組が集結。互いの楽曲にも参加する。一夜限りの、ここでしか観られない圧巻のステージ、豪華コラボレーションが見どころとなる。
出演アーティスト：SKY-HI、BE:FIRST、MAZZEL、HANA、STARGLOW
◆「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」
2022年に誕生以来、多くの反響を集めてきた同番組。4回目の放送となる今回は、番組史上最長となる5時間30分の生放送としてスケールアップし、ホテルニューオータニ幕張から届ける。番組では、ストリーミングサービスのデータをもとに、様々なジャンルで2025年に最も聴かれた曲・アーティストを発表。2025年、全世代が聴いてきた曲を秘蔵映像もまじえてたっぷりと放送するほか、豪華出演アーティストが「今年イチバン聴かれた歌」を生パフォーマンスする。（modelpress編集部）
◆番組概要
・番組名：「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」
・放送日：2025年12月29日（月）午後5時30分〜10時54分
・出演者：MC：志尊淳、新木優子
・出演アーティスト：Ado、Creepy Nuts、SKY-HI（ドリームステージ出演）、STARGLOW（ドリームステージ出演）、Stray Kids、超特急、T.N.T、Travis Japan、TREASURE、中島健人、なにわ男子、Number_i、NEWS、NEXZ、HANA、BE:FIRST、MAZZEL
【Not Sponsored 記事】