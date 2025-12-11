18歳になった息子からのサプライズに渡辺満里奈の夫・名倉号泣
タレントの渡辺満里奈が９日、オフィシャルブログを更新。18歳を迎えた息子の誕生日を祝ったことを明かし、その温かな誕生会の様子がファンから反響を呼んでいる。
おニャン子クラブの元メンバーで1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。
この日、『誕生会』と題してブログを更新。「息子18歳の誕生日ということで」と切り出し、“18”のゴールドバルーンが飾られた誕生日デコレーションの写真とともに 「これから誕生会 成人って！」と節目の年を迎えた息子への思いをにじませた。
さらに、続けて更新した『誕生会２』では、誕生会の最中に息子からの手紙を受け取った夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉が涙する姿も公開。渡辺も「手紙なんて泣いちゃうよね」と述べ、成長した息子からのメッセージに家族が胸を熱くしたことを報告した。
これらの投稿にファンからも「おぉ、息子くん！成人誕生日おめでとう」「育児・養育・教育と、成長に合わせての努力ご苦労様でした」「今後が楽しみですね」「手紙とか泣く〜」「父親冥利に尽きますね」「名倉さんも少年野球にガッツリ関わってたって聞いてたから、交わす言葉は少なくともそんな愛情もバッチリ伝わってたんでしょうか」「２年後、男同士サシでお酒を飲むのも楽しみですね」などの声が寄せられている。
渡辺と名倉は2005年５月に結婚。07年に長男、10年に長女が誕生している。
おニャン子クラブの元メンバーで1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。
この日、『誕生会』と題してブログを更新。「息子18歳の誕生日ということで」と切り出し、“18”のゴールドバルーンが飾られた誕生日デコレーションの写真とともに 「これから誕生会 成人って！」と節目の年を迎えた息子への思いをにじませた。
これらの投稿にファンからも「おぉ、息子くん！成人誕生日おめでとう」「育児・養育・教育と、成長に合わせての努力ご苦労様でした」「今後が楽しみですね」「手紙とか泣く〜」「父親冥利に尽きますね」「名倉さんも少年野球にガッツリ関わってたって聞いてたから、交わす言葉は少なくともそんな愛情もバッチリ伝わってたんでしょうか」「２年後、男同士サシでお酒を飲むのも楽しみですね」などの声が寄せられている。
渡辺と名倉は2005年５月に結婚。07年に長男、10年に長女が誕生している。