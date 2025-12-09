インスタグラムに動画を公開

ドジャースタジアムでまさかの行動が話題を集めている。ドジャースのブレイク・スネル投手が9日、自身のインスタグラムを更新。本拠地の内野上段席の素晴らしい眺めの位置から、グラウンドに向けてゴルフボールを打つ動画を公開した。

投稿した動画でスネルは「私はアスリートだからね」と自信満々の表情で登場。内野席の上段にゴルフマットを敷いて「上（アッパーデッキ）から3番に打って、ベンチに入れる」とグラウンドに向けて野球ではなくゴルフのボールを次々と打ち込んでいった。打ったボールの行方を見つめて「バウンドして……あと100フィート左だったね」と終始、上機嫌の様子だった。

この動画には「ご機嫌スネル」「めっちゃクール」「ドジャース人生を満喫しているね」「怪我しないでよ」「アッパーデッキでゴルフをやるなんてヤバい」「お兄さん、ここは野球場です」「本日も楽しそう」「本当に笑える」などのコメントが集まった。

自身初のワールドシリーズ制覇後、バスケットボールのレイカーズやサッカーのLAFCなど、地元のスポーツチームの試合会場でも目撃されているスネル。世界一で迎える充実のオフを満喫しているようだ。（Full-Count編集部）