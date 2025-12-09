タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が12月9日、放送。今回は、全国にある温泉地の近くにある飲食店を特集。

パワーアップした焼肉定食、カツカレーも！ ボリュームがすごい！

大分・別府温泉の近くにあり、駐車場が増設された「レストラン 東洋軒」、群馬・伊香保温泉の近くにある「コーヒーハウス ライフ」の店主「もらえもん」の最新映像が紹介されます。

また、長野・渋温泉付近にある「とら食堂」の「焼肉定食」（1800円）、福島・飯坂温泉の食堂「マミー」の「カツカレー普通盛り」（980円）のそれぞれの“進化メニュー”。さらに、「キハダマグロ丼（中）」（4400円）が人気になっている青森・浅虫温泉の「鶴亀食堂」が登場します。

さらに、石川・山代温泉、神奈川・箱根温泉、山梨・石和温泉、鳥取・はわい温泉、愛媛・道後温泉、宮崎・青島温泉など、各地の温泉地に近い“オモウマい店”も放送されます。

番組は、全国の「オモてなしすぎでオモしろいウマい店」を紹介。進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務めています。