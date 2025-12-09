【父「大学行くなら土下座しろ！」】「受験やめようかな…」娘から突然の申出＜第1話＞#4コマ母道場
子どもの成長とともに、親がやってあげられることは限られてきてしまいます。悩みに直面しても代わってはあげられないし、将来に向けての努力だって応援することしかできません。やってあげられることは、必要な教育資金を可能な範囲で出すくらいでしょうか。今回は、そんな教育資金を出し渋る家族のお話です。
第1話 娘が突然！【ミサトの気持ち】
【編集部コメント】
大学入学共通テストを来月に控えている中での、突然の大学受験をやめる宣言……！ 青天の霹靂とは、まさにこのことです。高校3年生のアカリちゃんは将来の目標が決まっていて、今までずっと勉強を頑張ってきたのだそう。その様子を知っている母親のミサトさんが驚くのは当然です。本当はアカリちゃん本人も、共通テスト直前に受験をやめるなんて考えたくなかったのではないでしょうか。そこに至ってしまった原因とはいったい……？ なかなか教えてくれなかったアカリちゃんですが、どうやら父親であるヒデキさんが絡んできているようですよ？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと
