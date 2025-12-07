¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬ÆÍÁ³¤Î¡ÈÊó¹ð¡É¡¡WBCÀï»Î¤Ê¤Î¤Ë¡Ä46Ê¸»ú¤ÎÄÁ¾Ò²ð¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß»¦Åþ¡ÖÃ¶Æá¤ä¡×
¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÃÎ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤¬7Æü¡¢Ìîµå¹¥¤¤Î¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¡×¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò»Ï¤á¤¿¤È¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¹ðÃÎ¤·¤¿¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¤¢¤ë¹ðÃÎ¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤ÎÀµÂÎ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ìîµå¤¬Âç¹¥¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¶¤1¥Õ¥©¥í¡¼¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÀ¾Éð¤äµð¿Í¤Ç³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤Ïµð¿ÍU15¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÊÒ²¬ÊÝ¹¬»á¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤ÈÊÒ²¬»á¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2019Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿É×ÉØ¤À¡£ÆÈÆÃ¤Ê¾Ò²ð¤Î»ÅÊý¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥À¥ó¥Ê¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡ª¡×¡ÖÊÒ²¬w¡×¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¤«Ã¶Æá¤µ¤ó¤ä¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖºÇ¤â¶á¤·¤¤ðêÂÌÅ·¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡×¡Ö¥Õ¥©¥í¡¼´°Î»¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤è¤í¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÒ²¬»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë4ÅÙ¤ÎÅðÎÝ²¦¤È1ÅÙ¤ÎºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ò³ÍÆÀ¡£2009Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤â»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÄÌ»»320ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£³«Àß¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»ØÆ³¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë