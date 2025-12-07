「和歌山橋本Atta boys」の筒香裕史代表推奨…守備の基本動作を養う“坂道ノック”

あえて厳しい環境を作り、練習やトレーニングをこなす――。野球のパフォーマンスを向上させるには、「対応力」を身につけることも必要だ。DeNA・筒香嘉智外野手が故郷の和歌山に設立した少年硬式野球チーム「和歌山橋本Atta boys（アラボーイズ）」では、「坂道ノック」という独自の練習法を取り入れている。多くの子どもたちが苦手とする捕球姿勢の安定やボールへの入り方を自然に身につけられるドリルだ。

「坂道ノック」のやり方は至ってシンプルだ。上り下りの斜面両方を利用し、ノッカーにゴロを打ってもらう。選手は不規則に動くゴロをキャッチし、捕球後はノッカーの近くに置いた箱にボールを入れる。秒数を決めるなどゲーム感覚で行うことで、楽しく続けられるという。

この練習が、守備の基本動作を磨く上で非常に効果的。平地でのノックでは得られない複合的な効果が期待できる。大きな特徴は、遊び感覚で重要な技術が身につくこと。筒香の兄でチームの代表を務める裕史さんは「単発でやるより組み合わせてやったほうが、子どもたちも楽しい」と説明する。

坂道という不安定な環境がもたらす効果も見逃せない。「あえて斜面になっているところにノックを打つ。ゴロはイレギュラーになることもたくさんあります」。平地では経験できない不規則なバウンドに対応する力が自然と身につく。

坂道を利用することで、体のコントロール能力も向上する。「坂道を下ると、スピードに乗っている状態になります。箱にボールに入れる時は、最後は減速する動きが自然と身につきます」。正確な捕球とスピードに乗った状態からの減速といった複合動作を繰り返すことで、体の操作性が格段に向上する。

野球を始めたばかりの子どもには、こうした遊び心を持った練習を取り入れるのもいいだろう。一連の動きを通して、ボール扱いの技術が自然と向上していく。練習に変化を加える意味でも、適当な場所がある場合は「坂道ノック」を導入してみてはいかがだろうか。（First-Pitch編集部）