SixTONESが6日、Youtubeチャンネルで約1年ぶりの生配信を行い、大みそかに大型生配信をすることを発表した。

「【SixTONES 6周年企画】Live映像を見て語り合おう生配信」と題した生配信を行い、さまざまなLive映像を見ながら、トークを展開した。

番組最後には年末の日程について言及。「カウントダウンジャパンに出演させていただいて、そこから紅白に出演して、カウントダウン（コンサート）も出演しますという年末になっています」と田中樹。「6周年に入っていくぞってことで、1秒でも多く皆さんの前に、僕たちのパフォーマンスを届けたいということで、試行錯誤しながら作った僕たちなりのスケジュール」と説明した。

また、「大みそか、大型生配信の方を行いたいと思います」と発表。「1日中というか、日をまたぐような形でリーダー決めじゃんけんの終わりまで、いろいろな仕事の隙間で、みんなと一緒に生配信で会えるように。このYouTubeでほぼ半日、1日くらいかけてやっていけたらと思ってます」と語った。

NHKは同日、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）にSixTONESが出場することを正式発表。2022年以来、3年ぶり4回目で、白組歌手として選出された。紅白の公式サイトを通じて「SixTONESデビュー6周年を記念して、6周年メドレーを披露します。是非、お楽しみください」とコメントしていた。