ウェーブ、1/24シリーズ第3弾「スコープドッグ ターボカスタム［キリコ機］」本日出荷開始！
【スコープドッグ ターボカスタム［キリコ機］】 12月5日 出荷開始 価格：14,080円
(C)サンライズ
ウェーブは、プラモデル「スコープドッグ ターボカスタム［キリコ機］」を12月5日に出荷開始する。価格は14,080円。当初11月の発売が予定されていたが、諸事情により12月上旬へ変更となっていた。
本商品は、「装甲騎兵ボトムズ」に登場するAT（兵器）スコープドッグを再現したプラモデル。1/24シリーズの第1弾「スコープドッグ」、第2弾「スコープドッグ レッドショルダーカスタム」に続く第3弾として登場する。
OVA「ザ・ラストレッドショルダー」より「スコープドッグ ターボカスタム」が1/24スケールで再現されている。キットは接着剤不要のスナップフィットタイプで、各関節にポリキャップを配したフル可動モデルとなっている。
コックピット、アームパンチ、降着機構、ターンピックのギミックと、ATの魅力を徹底再現した内容に加え、ターボカスタムの特徴であるローラーダッシュ用ブースターノズル展開可能、7連ミサイルポッド、2連ロケットランチャー、ガトリングガン、ヘビィマシンガンが付属する。またヘビィマシンガンは、ショートバレルにも組み立てできるので「ムーザ機」も再現可能となっている。
※発売日は流通により前後する場合があります。