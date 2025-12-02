ロサンゼルス・ドジャースは11月27日、公式Instagramを更新。山本由伸（27）の写真とともに、いわゆる“言っていない名言”を引用した画像を投稿した。

山本の“言っていない名言”として話題になった「Losing isn’t an option（負けるという選択肢はない）」は、ワールドシリーズ第2戦の前日会見で自身が日本語で発言した「何としても負けるわけにはいかないので」を英訳したものだ。ポストシーズンでの山本の活躍をきっかけにTシャツ化されるなど、この言葉がチーム内で流行。ファンの間でも話題になった。

ドジャースは、山本がトロフィーを掲げるシーンを背景に「Losing isn’t an option. - Yoshinobu Yamamoto」と記した特別画像を公開。さらに優勝セレモニーで山本自身が実際にその言葉を英語で口にする場面を収めた動画も投稿した。

この投稿には、Instagramユーザーから「由伸くんカッコイイ」「チ-ムメイトの喜び方に嬉しくなる」「由伸ロスしてます」「感動をありがとう」「MY HERO」「山本由伸 最高」「よっしー来年もいっちゃおうぜー」「由伸が言ってた語録はまだまだ続く」「みんなに愛されている由伸君」「マジで歴史にどう残るんだろ、この名言笑」「由伸そんなこと言ってないのに笑」「素晴らしい名言だ」「ただの言葉から伝説へ！」「球団が擦ってんの草」などコメントが寄せられた。