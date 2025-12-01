エバラ食品（横浜市）が、焼肉のたれ「黄金の味」や「プチッと鍋」「浅漬けの素」など総額約6000円相当の人気商品を詰めた福袋「エバラランドユーザーが選んだ！おいしい福袋2026」を、12月1日午前10時から数量限定で発売しました。

【画像】「こんなに入ってていいの！？」 エバラ食品の“福袋”を全部見る！

150人限定「エバラ食品オリジナルキーホルダー」もらえる

セット内容は、「黄金の味 贅沢林檎（ぜいたくリンゴ）」「プチッと鍋 豆乳ごま鍋」「浅漬けの素 プチスタイル 香る柚子（ユズ）」「横濱舶来亭カレーフレーク こだわりの中辛」「タコミートソース」「豚バラ焼肉ジャーキー」「日々の膳 万能だし」「e-Basic 豚骨ラーメンスープ」。価格は3996円です。

同社公式オンラインショップの楽天市場店とYahoo!ショッピング店で販売中。

また、先着150人には「エバラ食品オリジナルキーホルダー」（全10種）がランダムで1つ当たります。

同商品のセット内容は、ファンコミュニティーサイト「エバラランド」のユーザーである「エバラファン」が「エバラランドユーザーと決めよう！公式オンラインショップ限定福袋企画」と題した、オンラインのファンミーティングや投票企画で選ばれたということです。